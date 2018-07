Die Lederhose war schon immer eine Hose, die mit ganz besonderen Eigenschaften verbunden wurde. Gerne wird die Lederhose als traditionelle Bekleidung des Mannes angesehen, als süddeutsche Ur-Hose sozusagen. Dabei ist sie eine Erfindung moderner Zeiten. Es war ein Dorfschullehrer aus Bayrischzell in Oberbayern, der die Lederhose 1883 als bayerische Tracht erkor. Der Lehrer Vogl war der Meinung, die kleidsame Lederhose sei am Aussterben. Also gründete er mit einigen Kumpanen einen Verein und ließ sich beim Schneider ein paar neue Hosen nach seinen Vorstellungen schaffen.

Dies war allerdings weder eine historische Hose, noch hatte man sich in Bayern seit Jahrhunderten in Hirschleder gekleidet. Die kurzen Hosen trug man im Alpenraum seit Ende des 18. Jahrhunderts, orientiert an den Kniebundhosen des Adels. Mittlerweile waren auf dem Land längst lange Hosen aus Loden üblich. Die Mitglieder des Trachtenvereins aus Bayrischzell trugen demonstrativ die vermeintlichen Traditionshosen und fanden die Gunst des bayerischen Königshauses, das seitdem die Kultur der Lederhose sehr eifrig förderte. Diese ist seither das Symbol des Naturburschen.

Eine Lederhose wäscht man nicht, sie ist wie eine zweite Haut. Sie bekommt eine Patina. In der langen Variante wurde die Lederhose auch von Rockern, Punks und Rockabillys getragen. So verschieden die Träger waren, so ähnlich war die Botschaft der Hose: ein extrem maskulines Teil, gemacht für Männer, die sich nicht um Moden scherten. Die antimodische Lederhose ist kaum noch anzutreffen. Dafür erobert sie nun die Mode.

Bei Brioni trägt man Wildledershorts, bei Balmain wird der ganze Mann in Wildleder eingeschlagen, bei Jil Sander schneidert man komplette Anzüge aus Leder. Der urbane Ledermann hat nun mit dem Ledernaturburschen nur noch wenig gemein. Denn die Patina, die gerade Wildleder schnell annimmt, ist in der Mode nicht sehr erwünscht. Dort sollen Hosen nicht glänzen, sondern aussehen wie neu. Was dazu führt, dass jemand, der Wildleder trägt, damit übervorsichtig umgeht. Zumal eine Wildlederhose ihre Patina zuerst am Hintern und im Schritt anlegt – dort, wo man sie am wenigsten haben möchte. Der Mann in Wildleder ist also kein wilder Mann, sondern ein zahmer Mann. Und keinesfalls würde er mit seiner Wildlederhose in die freie Natur gehen, denn dort würden ja Grasflecken drohen – die bekommt man mit so gut wie nichts aus der Hose raus.

Foto: Peter Langer / Shorts von Brioni