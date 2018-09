ZEITmagazin: Herr Hinrichs, Sie sind neben der Schauspielerei immer viel gereist. Was bedeutet das Reisen für Sie?

Fabian Hinrichs: Goethe hat gesagt: "Das ist nicht erdacht, das habe ich erwandert." Besser kann man es nicht ausdrücken. Reisen bedeutet, durch Anschauung Erkenntnisse zu gewinnen, durch das bloße Erleben und Betrachten.

Fabian Hinrichs 41, wurde in Hamburg geboren. Er besuchte die Schauspielschule in Bochum und gehörte anschließend zum Ensemble der Berliner Volksbühne. Seit einem Jahr ist er Tatort-Kommissar in Franken, die nächste Folge ist am 22. Mai zu sehen

ZEITmagazin: Reisen Sie allein oder mit anderen?

Hinrichs: Bevor ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich viel allein gereist. Damals habe ich vor allem Theater gespielt, wir hatten überall auf der Welt Gastspiele, und ich bin einfach früher angereist oder länger geblieben.

ZEITmagazin: Gibt es ein Reise-Erlebnis, das Sie vor allem mit einem Erkenntnisgewinn verbinden?

Hinrichs: Ja. 2010 war ich auf Mallorca. Ich war damals nicht besonders gut zuwege, ich wollte einfach mal weg, und viele hatten mir erzählt, dass Mallorca auch ganz schön sei. Ich habe mir ein paar Strände angeguckt, die mir empfohlen worden waren, aber mir war das alles zu überlaufen. Ich bin zu der Zeit nicht so gern unter Menschen gewesen. Damals hatte ich die Angewohnheit, mir immer Vorträge oder Vorlesungen auf dem iPod anzuhören. Ich konnte nicht gut still sitzen, dachte, ich muss mein Wissen anreichern, es darf keine leere Zeit geben. Ich bin also immer mit Kopfhörern rumgelaufen und hörte Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, im Nachhinein nicht unkomisch. Damit bin ich dann wandern gegangen. Mir war gar nicht klar, dass es auf Mallorca richtige Berge gibt. Ist natürlich leichtsinnig, man soll ja nicht allein wandern gehen.

ZEITmagazin: Ihr Leichtsinn wurde bestraft?

Hinrichs: Ja. Während ich lief, bekam ich eine SMS, dass ich einen mehr oder minder bedeutenden Schauspiel-Preis bekommen habe. Und sofort danach bekam ich eine weitere SMS von einem Kollegen, dass Christoph Schlingensief gestorben ist. Das hat mich wie ein Schlag getroffen. Uns hat einiges verbunden, wir haben oft zusammengearbeitet, hatten schwierige und sehr schöne Zeiten miteinander. Diese beiden zusammenhanglosen Nachrichten haben mich in eine Grübelei gebracht, oder eine innere Orientierungslosigkeit. Und dann habe ich mich auch äußerlich verirrt und den Weg verloren.

ZEITmagazin: Hatten Sie Panik?

Hinrichs: Anfangs nicht. Ich wusste auch, Panik macht alles nur noch schlimmer. Aber als es langsam dunkler wurde, habe ich schon Angst bekommen. Ich bin dann in die Richtung gelaufen, in der ich die nächste Stadt vermutete. Aber da kam nichts. Ich war in der absoluten Natur. Als ich das merkte, bin ich unsouverän geworden und dann tatsächlich abgestürzt, mehrere Meter runter, über einen kleinen Felsvorsprung. Das klingt jetzt theatralisch, aber ich konnte mich im letzten Moment an einer Wurzel festhalten.

ZEITmagazin: Sonst wären Sie noch weiter hinuntergestürzt?

Hinrichs: Ja, das wäre noch schlimmer gewesen. Mein Fuß war komplett abgeknickt, am Sprunggelenk, ich musste fast lachen, weil das so stark anschwoll und sich eine Art Ballon bildete. Später stellte sich heraus, dass das Gelenk gebrochen war, eine sogenannte Weber-B-Fraktur. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe um Hilfe gerufen, aber es kamen nur Tierschreie zurück, da war natürlich niemand.

ZEITmagazin: Was war mit Ihrem Handy?

Hinrichs: Ich hatte unfassbares Glück. Ich hatte damals nur ein altes Outdoor-Handy, das ich mir gekauft hatte, weil mir meine Handys aus so einer Überspanntheit heraus immer runterfielen. Das Outdoor-Handy war robuster. Und es hatte tatsächlich in dieser Einöde Empfang. Ich konnte einen Notruf absetzen, der Kontakt brach zwar dauernd ab, aber man schickte einen Hubschrauber los, den ich dann zu mir lotsen konnte. Am Ende haben mich fünf oder sechs Feuerwehrmänner fünf Stunden lang über den Felsvorsprung hochgeschleift, dieser enorme Aufwand wegen eines Idioten ist mir immer noch peinlich. Sie erzählten mir, dass ich in einem militärischen Sperrgebiet war, wo man normalerweise gar keinen Handy-Empfang hat. Ein paar Wochen vorher waren mehrere Leute, die sich dort verlaufen hatten, gestorben.

ZEITmagazin: Welche Erkenntnis haben Sie mitgenommen?

Hinrichs: Für mich war es der Höhepunkt einer schlechten Zeit. Und so eine Hupe, ein Warnsignal. Ich habe dann sehr viel verändert in meinem Leben.

ZEITmagazin: Was genau?

Hinrichs: Das ist mir zu privat. Nur so viel: Ein halbes Jahr später habe ich meine Frau getroffen. Die Feuerwehrmänner haben mich geborgen. Und die Liebe hat mich dann gerettet.

Das Gespräch führte Anna Kemper. Sie gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe