Harald Martenstein Über eine Konfrontation am Flughafen

Ich war am Flughafen und wollte von Berlin nach Köln fliegen. Bei der Handgepäckkontrolle hieß es, ich solle mir im Scanner das Bild meines Rucksacks anschauen. Der Sicherheitskontrolleur sagte: "Kommen Sie mal her." Er war ein unangenehmer Typ, er hat mich von oben herab behandelt. Das mag ich nicht.

"Na", sagte er, "was sehen wir da?" Das Wort "Freundchen" lag ihm auf der Zunge, das war deutlich zu spüren. Ich sah auf dem Monitor nur irgendwelche Schatten, Linien und Punkte in grauer Pixelsoße. Er: "Tja. Da sehen wir fünf Feuerzeuge. Eines ist im Handgepäck erlaubt. Eines. Das sind fünf." Er schwieg dramatisch und guckte triumphierend. Ich bin die Macht! Ich bin das Gesetz! Du bist das Wichtelchen Niemand! So ein Blick war das. Solche Blicke mag ich auch nicht.

Ich hing zufälligerweise an den Feuerzeugen, es sind nämlich Feuerzeuge mit dem Werbeaufdruck eines Bestattungsinstituts. Wenn man sich seine Zigarette mit dem Feuerzeug eines Bestattungsinstituts ansteckt, gibt man auf coole Weise ein ironisch-sarkastisches Statement ab. Das mag ich. Also fragte ich: "Wenn nur noch ein Feuerzeug im Handgepäck ist, darf ich mir dann vielleicht ein zweites in die Hosentasche stecken?" Jetzt grinste der Kontrolleur, es war ein richtig fieses Grinsen. Er sagte: "Wir sind hier nicht auf dem türkischen Basar." Wieder stand unausgesprochen ein "Freundchen" im Raum. Da hatte ich eine Eingebung.

Ich sagte: "Sie haben gerade eben eine rassistische Bemerkung gemacht. Das war Rassismus."

Der Kontrolleur wirkte erfreulicherweise leicht irritiert. "Auf dem Basar wird gehandelt, ich habe nur gesagt, dass hier nicht gehandelt wird." Ich: "Sie haben das Wort ›türkisch‹ in abwertendem Zusammenhang verwendet, und das wissen Sie auch. Sie haben ein rassistisches Klischee verwendet." Von einer Sekunde auf die andere hatten die Machtverhältnisse sich verändert, und das fühlte sich gut an, ein Gefühl wie in dem Song Under My Thumb von den Rolling Stones.

Der Kontrolleur sagte: "Ich bin kein Rassist. Ich habe selber einen Migrationshintergrund." Das konnte stimmen. Ich sagte, hoffend, richtig zu tippen: "Einen türkischen Migrationshintergrund haben Sie jedenfalls nicht. Sonst würden Sie nicht so beleidigend über uns Türken reden. Ich verbitte mir das. Ich habe die türkische Staatsangehörigkeit, ich bin mit einer Türkin verheiratet. Wir und unsere Kinder haben euren Rassismus so satt." Jetzt war er richtig in der Bredouille. Er sagte zu einem Kollegen: "Hol mal den Chef."

Der Chef kam. Der Kontrolleur sagte: "Der Mann hier behauptet Sachen, die nicht stimmen. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass hier kein Basar ist." Ich sagte: "Ich bin rassistisch beleidigt worden." Der Chef schwieg. Er dachte nach. Das hier war ihm sichtlich unangenehm. Nun traten zwei weitere Kontrolleure hinzu, einer von ihnen sagte: "Wir haben alles mitgehört, das Wort ›türkisch‹ ist hier überhaupt nicht gefallen. Das können wir jederzeit bezeugen. Wir bitten Sie, jetzt zum Gate zu gehen. Sonst zeigen wir Sie an. Guten Flug." Jetzt lachten sie wieder alle.

Ich ging. Drei der fünf Feuerzeuge hatte ich dabei, auf die Feuerzeuge hat niemand mehr geachtet. Wenn ich Terrorist wäre, müsste man vor meinen Tricks echt Angst haben. Vor dem Gate habe ich an der Bar einen Mokka getrunken und vom Barhocker aus beobachtet, wie die Kontrolleure aufgeregt miteinander diskutierten, vor allem redeten sie auf den Kollegen ein, der mich rassistisch beleidigt hatte. Dies war für uns alle eine neue Erfahrung.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio