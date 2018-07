Beim Schlendern über einen Flohmarkt am Bodensee stieß Jasmine Hörhager auf eine marode Klappleiter aus Holz mit Sprossen auf beiden Holmen. Die eignete sich zwar nicht mehr so gut, bestiegen zu werden, aber sie hatte genug Charme, um daraus ein Schuhregal zu gestalten. Wie Hörhager das gemacht hat, zeigt sie auf ihrem Blog s’Bastelkistle: Im Baumarkt kaufte die 24-Jährige vier Holzbretter in unterschiedlichen Längen (die Maße ergeben sich aus der Breite der Leiter im ausgeklappten Zustand). Das kleinste Brett kommt auf die obersten Sprossen der Leiter, weil die am nächsten zusammenstehen. Das längste Brett wird entsprechend auf die untersten Tritte der Leiter gelegt. Mit vier Nägeln pro Brett befestigt man die Bretter an den Sprossen. Wer ganz sichergehen möchte, kann zudem kleine Winkel zwischen Leiterstufe und Brett schrauben. Natürlich muss die Leiter nicht unbedingt vom Flohmarkt sein – man kann auch eine neue Leiter zum Regal umfunktionieren und sie zudem je nach Geschmack bunt bemalen oder farblos lackieren.



Mitarbeit: Corinna Liebreich