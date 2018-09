Joggen gehört zu den wenigen Sportarten, die man in aller Öffentlichkeit ausübt – und nicht etwa auf einem eigens dafür eingerichteten Platz oder gar in einer Halle. Als Läufer bewegt man sich zwischen anderen Menschen in einer Aufmachung, in der man normalerweise nicht auf die Straße gehen würde. Deshalb fühlte man sich bis vor Kurzem beim Joggen in der Stadt wie jemand aus einem fremden Universum: Man lief in kurzen Nylonhosen Slalom über Gehwege, trabte durch den Park, schwitzte, keuchte, bot einen erbärmlichen Anblick. Deshalb war man als Läufer nie versucht, besondere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Doch mittlerweile hat Sport in der Gesellschaft eine völlig andere Bedeutung bekommen. Keinen Sport zu treiben gilt heute bereits als Gesundheitsgefährdung. Also möchte jeder so aussehen, als gebe er acht auf sich und betätige sich körperlich – auch wenn es gar nicht der Fall ist. So überrascht es nicht, dass der Trainingsanzug in den aktuellen Kollektionen seinen großen Auftritt hat – etwa bei traditionellen Marken wie Lacoste, aber auch bei Courrèges, Vetements und Gosha Rubchinskiy.

Früher hatte Mode einmal die Funktion, den Körper vorteilhaft zu formen. Ob mit Korsetts, Reifröcken oder Schulterpolstern – die Kleidung sollte dem Menschen eine Form geben, die er von Natur aus nicht besaß. Heute überlassen wir es nicht mehr der Mode, unsere Körper zu formen, sondern übernehmen das selbst. Und wir stellen das Ergebnis gerne mit körperbetonter Kleidung aus. Während die Mode immer sportlicher wird, wird Sportkleidung immer modischer. Vor nicht allzu langer Zeit beispielsweise war Funktionskleidung hauptsächlich in Neonfarben erhältlich, jetzt gibt es immer mehr Sportbekleidung, mit der man auch ins Büro gehen könnte – und noch dazu passabel aussieht, wenn man älter als 30 Jahre ist. Junge Marken wie Aence stellen Sportbekleidung her, die nicht mehr aussieht, als wolle man Triathlon-Wettkämpfe wie den Ironman gewinnen.

Der Sport durchdringt nicht nur die Mode, er verändert sich auch dabei. Sportbekleidung betont heute weniger den Wettkampf-Aspekt als vielmehr eine gesunde Lebensführung. Nicht das aggressive Gewinner-Image steht im Vordergrund, sondern die körperliche Balance. Der Vorteil dieser alltagstauglichen Sportkleidung ist übrigens, dass man darin tatsächlich ins Büro gehen kann. Und dann zumindest so aussieht, als hätte man eben zwölf Kilometer laufend zurückgelegt.

Foto: Laufhose von Aeance, 215 Euro