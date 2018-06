Dies ist ein Wettbewerb, aus dem der FC Bayern München ausnahmsweise nicht als Sieger hervorgehen kann. Wenn nun die Fußball-EM beginnt, so kann es mit etwas Glück passieren, dass irgendwo im Land ein Provinzverein berühmt wird – weil nämlich ein neuer Star der EM genau in diesem Verein angefangen hat, Fußball zu spielen. Zuletzt machte bereits bekannt: Miroslav Klose den SG Blaubach-Diedelkopf, Lothar Matthäus den 1. FC Herzogenaurach, Karl-Heinz Rummenigge die Borussia Lippstadt. Die Fernsehreporter genießen den Klang dieser Kleinstadt-Namen, um vom Aufstieg der Spieler zu erzählen. Dem FC Bayern, der Mats Hummels’ Jugendverein war (und gleichzeitig sein neuer Erwachsenenverein), kann Ähnliches nicht mehr passieren, sowohl Spieler als auch Verein sind schon allseits bekannt. Aber in Bösingen, Bebra und Auersmacher üben vielleicht ein paar E-Jugend-Trainer schon mal Englisch, nur so für den Fall, dass die Reporter vom Guardian oder von El País anrufen und wissen wollen, wie alles begann.



Quelle transfermarkt.de und eigene Recherchen