Die großen Fragen der Liebe Muss sein Name vom Klingelschild?

Die Frage: Karin und Norbert sind seit gut zwei Jahren ein Paar und planen jetzt den Umzug in eine gemeinsame Wohnung. Karin will mit Norbert einen echten Neuanfang machen; sie hat allerdings etwas entdeckt: Obwohl Norbert seit acht Jahren aus der Wohnung ausgezogen ist, in der seine Ex-Frau noch lebt, steht auf dem Klingelschild immer noch sein Name, ebenso wie auf dem Briefkasten. Norbert behauptet, das bedeute für ihn nichts, es sei eben praktisch, wenn sich mal ein Brief an die alte Adresse verirre. Karin möchte, dass Norbert schleunigst seinen Namen entfernt. "Wenn du meinst", sagt Norbert, "tue ich dir den Gefallen." Karins Ärger steigt: "Du sollst es tun, weil du überzeugt bist!" Nachher ist Karin selbst von ihrer Heftigkeit überrascht.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Karins Ärger ist ebenso verständlich wie Norberts Passivität; problematisch ist Karins Erwartung, Norbert müsse ihre Überzeugung teilen. Jeder Mensch deutet seine Vergangenheit anders. Das Klingelschild mit beiden Namen ist für Karin ein Symbol mangelnder Ablösung, für Norbert ein Zeichen, dass er irgendwann dort gewohnt hat und seine Ex-Frau noch Post für ihn empfangen und weiterreichen kann. Wenn Karin fürchtet, dass Norbert noch stärker an seine Ex gebunden ist, als er es sich eingesteht, kostet es wenig Mühe, diese Angst zu zerstreuen und die Namensschilder der Realität anzupassen. Aber sobald Karin erwartet, dass Norbert in diesem Punkt genauso empfindet und urteilt wie sie, macht sie den ersten Schritt in einen Machtkampf.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

