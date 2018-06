Der Marienkäfer ist so etwas wie das Lieblingsinsekt der Deutschen. Sie schätzen ihn als Blattlausjäger im Garten, halten ihn für einen Glücksbringer, und die Dichter Achim von Arnim und Clemens Brentano schwärmten: "Marienwürmchen, setze dich, / Auf meine Hand, auf meine Hand, / Ich thu dir nichts zu Leide. / Es soll dir nichts zu Leid geschehn, / Will nur deine bunten Flügel sehn, / Bunte Flügel, meine Freude." Der Begriff Marienwürmchen ist heute nicht mehr gebräuchlich, der Marienkäfer hat sich fast überall durchgesetzt. Namensgeberin ist die Jungfrau Maria, weil sie sieben Schmerzen durchlitt – und der weitverbreitete Siebenpunkt-Marienkäfer sieben Punkte hat. Aber es gibt noch andere Bezeichnungen: Dass etwa das Mutschekiebchen überlebt hat, hat mit der Beliebtheit des eigentümlich klingenden Namens zu tun. In den letzten Jahren drohte der Siebenpunkt-Marienkäfer übrigens von einer eingeschleppten Art aus Asien verdrängt zu werden. Doch er überstand die Attacke. Der Glücksbringer hat Glück gehabt.

Quelle: Atlas zur deutschen Alltagssprache