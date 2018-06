Die großen Fragen der Liebe Kann er aufhören, eifersüchtig zu sein?

Die Frage: Thomas kommt aus einer katholischen Arbeiterfamilie und hatte lange Zeit Mühe, sich einzugestehen, dass seine sexuelle Orientierung nicht in das Bild seiner Eltern passt. Es hat lange gedauert, bis er in eine feste Beziehung mit Klaus gefunden hat, der sein erster und einziger Sexualpartner ist. Klaus hat sehr viel mehr erotische Erfahrung als Thomas; er war der Abenteuer müde, als er sich mit Thomas verpartnerte. Nun ist Thomas manchmal rasend eifersüchtig auf alles, was Klaus erlebt hat und er nicht. Wenn Klaus dann resigniert meint: "Dann sieh doch zu, dass du auch Erfahrungen machst!", ist Thomas beleidigt. "Wir könnten so glücklich sein", sagt Klaus, "wenn du diese absurde Eifersucht auf meine Vergangenheit loslassen könntest!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es gibt kein Rezept, Eifersucht schnell und komplikationslos zu heilen. Sie wurzelt in frühen Ängsten, nicht liebenswert, nicht gut genug zu sein. Thomas ist in seinen trüben Stunden überzeugt, dass Klaus einer wilden Vergangenheit nachweint – und erkennt nicht, dass seine eigene Unzufriedenheit das Problem ist. Klaus sollte nicht versuchen, Thomas durch Vorwürfe wieder in die Spur zu bringen. Wirksamer ist es, den Eifersuchtsgeplagten nicht noch mehr zu belasten. Der Neid auf die vergangenen Beziehungen eines anderen Menschen beruht auf Fantasien über ein Paradies, das in dieser Gestalt niemals existiert hat. Sobald Thomas begreift, dass Klaus einen anderen, aber keinen besseren Weg hinter sich hat, wird er auch aufhören können, sich und ihn mit seiner Eifersucht zu quälen.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

