Die Silvesternacht von Köln wurde zur Projektionsfläche in der Flüchtlingsdebatte. Eine Frage blieb unbeantwortet: Was geschah wirklich?

In den Souvenirgeschäften rund um den Kölner Dom kann man Jutebeutel, Plakate und Postkarten kaufen, bedruckt mit dem "Kölsche Jrundjesetz" – einer Sammlung rheinischer Weisheiten, die empfehlen, das Leben nicht so schwer zu nehmen. Paragraf 2 etwa lautet: "Et kütt, wie et kütt." Es kommt, wie es kommt? "Wir waren wie Fleisch an der Theke", sagt Sabrina F., 20. "Ich habe von allen Seiten Hände an meinem Körper gespürt." Sabrina F. ist eines der Opfer der Kölner Silvesternacht. Jener Nacht, die vieles infrage gestellt hat, wofür Köln steht. Paragraf 10 lautet "Drinkste ene met?": Trinkste einen mit? "Wir waren da, und wir waren betrunken", sagt ein junger Marokkaner, der sich als Mounir vorstellt. "Es gab Feuerwerk, und wir wollten Fickificki machen, das ist alles." Mounir ist einer von denen, die in der Silvesternacht Frauen angegrapscht haben. Und auch Paragraf 7 klingt heute schal: "Wat wells de maache?" "Ausgehend von den Informationen, die wir hatten, bin ich der Meinung, dass wir alles getan haben, was wir tun konnten", sagt Thorsten M., 46, Polizist und in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof eingesetzt. "Aber es war nicht genug." Ein halbes Jahr ist seit der Silvesternacht vergangen. Aber die Nacht von Köln vergeht nicht. Noch immer lässt sie Talkshows aus dem Ruder laufen, die dann vor allem eins dokumentieren: dass diese Nacht zur politischen Projektionsfläche geworden ist, bevor sie überhaupt begriffen wurde. Ein ähnliches Bild bietet sich im Landtag von Düsseldorf, wo ein Untersuchungsausschuss aufklären soll, was damals geschehen ist. In Nordrhein-Westfalen wird kommendes Jahr gewählt. Und schon jetzt ist absehbar, dass der Ausschuss zur Munitionsfabrik für den Wahlkampf werden wird. Die Opposition nimmt die Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) unter Feuer, die ihrerseits nachweisen will, dass die Verantwortung nicht bei ihr lag. Bilder der Überwachungskameras K12 und K14 vom Bahnhofsvorplatz: Um 22 Uhr sind dort mehr als 1.000 Menschen. Alle Gesichter wurden unkenntlich gemacht. Dabei ist es sehr wohl möglich, nüchtern auf die Ereignisse von Köln zu blicken, auf das, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Die Rolle der Polizei zu dokumentieren, das Leiden der Opfer, die Geschichten der Täter. Und über "Köln" als Chiffre zu reden, die heute die ganze Welt kennt und die es bis in Donald Trumps Wahlkampf schaffte. Man kann zeigen, dass die Silvesternacht keine Naturkatastrophe war, die über die Stadt hereinbrach, wie man angesichts der Berichterstattung meinen könnte, sondern die Summe Hunderter individueller Entscheidungen und Fehlentscheidungen, die zu Toten hätten führen können. Und beschreiben, wie die Silvesternacht ihre mediale und politische Wucht vor allem dadurch entfaltet hat, dass sie je nach Interesse, je nach Sorge, je nach politischer Ausrichtung mit anderen Themen verknüpft wurde: mit der "Frauen und Islam"-Debatte, der Flüchtlingskrise, der "Lügenpresse", der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. "Köln", sagt Helge Malchow, der Verleger von Kiepenheuer & Witsch, dem wichtigsten Verlag der Stadt, "ist im Grunde selbst Opfer dieser Nacht." Über Monate hinweg hat das ZEITmagazin mit Dutzenden betroffenen Frauen, Tätern, Polizisten, Staatsanwälten, Richtern, Anwälten, Politikern und Kölner Lokalgrößen gesprochen. Auch in Dortmund, Düsseldorf, Paris und Casablanca haben die Reporter recherchiert. Dies ist die Geschichte einer Nacht und ihrer Folgen.

6 — "Ausgelassene Stimmung"

Die Sperrung des Schienenverkehrs auf der Brücke mag geboten sein, aber sie hat einen Nebeneffekt, den niemand vorhersieht. Denn die Menschen, die Köln schon verlassen wollen, stauen sich in den folgenden 80 Minuten im Bahnhofsgebäude. Dort aber stehen bereits auffällig viele "Migranten ohne Reiseabsicht" herum, wie es im Einsatzprotokoll eines Bundespolizisten heißt. Betrunkene übergeben sich, urinieren in die Ecken oder schlafen ihren Rausch aus. Hinzu kommen viele Menschen, die vom Vorplatz hereindrängen, da sie während der Räumung nicht wie geplant in die Nebengassen gegangen sind, sondern in den Bahnhof hinein. Dass die Bundespolizei außerdem noch bis 0.05 Uhr die Bahnhofstüren zum Domplatz versperrt hält, vergrößert das Chaos nur. Wenn es einen Moment in dieser Nacht gibt, an dem klar wird, dass es ein Abstimmungsproblem zwischen den Behörden gab, ist es dieser. Für sich gesehen mag jede Maßnahme sinnvoll sein, im Zusammenspiel wirken sie verheerend. Und es gibt keine Person, bei der durchgehend alle Informationen zusammenfließen. Es gibt auch keinen Raum, in dem sich die Verantwortlichen der Kölner Polizei, der Bundespolizei und der Stadt kontinuierlich abstimmen. Es gibt nicht einmal ein Sicherheitskonzept für die Nacht, weil es offiziell keinen Veranstalter gibt. Unveröffentlichte Aufnahmen von Bodycams und Überwachungskameras zeigen: Am Kölner Hauptbahnhof waren zu wenig Beamte im Einsatz. So entstanden gefährliche Situationen. Warum das so ist, darüber wird später ein Streit ausbrechen: Der Kölner Polizei, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker, "fehlt es schon seit Jahren an Personal. Ich bin überzeugt, dass dies das größte Problem an Silvester war: Es waren schlicht zu wenig Einsatzkräfte vor Ort." Die Kölner Polizei, sagt dagegen Ralf Jäger, Nordrhein-Westfalens Innenminister, habe es versäumt, den Einsatz zentral zu steuern. Stattdessen habe die Polizeiinspektion Mitte den Einsatz geführt, die nicht mit allen Akteuren vernetzt gewesen sei. In der Silvesternacht drängen sich nach der Sperrung der Brücke und der Räumung des Vorplatzes jedenfalls 2500 Menschen im Innern des Bahnhofs. Und das macht es den Tätern leicht. Sie sind enthemmt, sie sind berauscht, und sie haben das Gefühl: Niemand kann sie an irgendetwas hindern. Rund 40 Prozent aller angezeigten Taten geschehen während der Gleissperrung: 370 Vergehen, rein rechnerisch alle 13 Sekunden eins, im Inneren des Bahnhofs, auf dem Vorplatz, auf der Brücke, in der näheren Umgebung. Es werden Handtaschen, Portemonnaies und Telefone entwendet. Frauen wird an den Po und die Brüste gefasst, in einigen Fällen werden ihnen gewaltsam Finger vaginal eingeführt. Das sind Vergewaltigungen. Manche scheitern nur deshalb, weil die Frau eine Strumpfhose trägt. Der Bundespolizei, die für das Bahnhofsgebäude zuständig ist, fehlen in dieser Zeit wichtige Einsatzkräfte. Die sind auf die Hohenzollernbrücke abkommandiert. Fünf Minuten nach Mitternacht entscheidet die Bundespolizei, die Türen des Bahnhofs wieder zu öffnen, der Druck von innen ist zu groß. Aber an den Türen gibt es einen Rückstau. Nach einer Weile kommen etwa 200 junge Männer mit Migrationshintergrund vor dem Eingang zusammen und nutzen die Situation aus, beobachtet Polizist Thorsten M. Im Schutz der Gruppe ist es noch einfacher, Feiernde zu begrapschen und zu bestehlen und die Opfer dabei auch noch von der Polizei abzuschirmen. Erst später in der Nacht schaffen es zwölf Polizisten, eine der Bahnhofstüren zurückzuerobern und frei zu halten. Bild oben und K34: Nach Mitternacht wollen viele Menschen den Hauptbahnhof verlassen, aber es fahren keine Züge. Die Täter nutzen das Gedränge aus, um zu grapschen und zu stehlen. Die erste Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet eine junge Frau um Mitternacht auf der Polizeiwache Stolkgasse, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Die Führungskräfte der Polizei erfahren erstmals gegen ein Uhr, dass Frauen seit Stunden sexuell belästigt werden. Mittlerweile warten 30 bis 50 Personen in dem kargen Raum der Polizeiwache. Waschbeton, schummriges Licht, Metallstühle. Einige Frauen sind aufgebracht, weil ihnen die Polizisten nicht geholfen haben, andere weinen. Dies ist eine Auswahl, was in diesen Stunden den Anzeigen zufolge geschah: Bahnhofsvorplatz, gegen 0.20 Uhr: 15 bis 20 Männer bedrängen zwei Frauen, fassen einer von ihnen ans Gesäß und in den Schritt. Ein Mann leckt ihr das Gesicht ab. Domplatte, 0.30 Uhr: Ein Paar wird von rund 20 nordafrikanisch wirkenden Männern umstellt, sie greifen der Frau in die Hose und rauben ihr die Geldbörse. Hohenzollernbrücke, 0.30 Uhr: Fünf Männer umringen eine Frau, greifen ihr in den Schritt und an den Po. Später bemerkt sie den Verlust ihres Telefons. Trankgasse nahe dem Dom, 0.50 Uhr: Zwei Polizisten helfen vier oder fünf Frauen, die von einer Gruppe Männer umringt sind. Die Frauen berichten, einer von ihnen sei ein Finger in die Vagina gesteckt worden. Bahnhofshalle, 0.55 Uhr: Ein Unbekannter greift einer Frau in den Schritt, an den Po und die Brust und stiehlt ihr Mobiltelefon. Bahnhofsvorplatz, ein Uhr: Vier Frauen werden von mehreren Personen begrapscht; Handys, Bargeld und Geldkarte werden gestohlen. Zur gleichen Zeit greifen Männer auf dem Platz einer Frau an den Po und an die Vagina und versuchen, ihr die Handtasche zu entreißen. In der Nähe umzingeln mehrere Nordafrikaner drei Frauen und fassen in die Hosen der Frauen. Breslauer Platz, 1.30 Uhr: Unbekannte stecken einer Frau ihre Hände in die Hose, begrapschen sie. Danach vermisst die Frau ihr Mobiltelefon. Bahnsteig 10/11, 2.30 Uhr: Drei Frauen werden von einer Menschentraube umringt und begrapscht. Um fünf Uhr am Morgen des 1. Januar fahren die ersten 38 Beamten der Bereitschaftspolizei nach Hause. Um 8.57 Uhr verschickt die Kölner Polizei eine Pressemitteilung: "Polizei Köln zieht Bilanz: Ausgelassene Stimmung – Feiern weitgehend friedlich".

9 — "Frau Kraft wäre in Tränen ausgebrochen"

Die Pressemitteilung der Kölner Polizei vom Neujahrsmorgen, in der von "ausgelassener Stimmung" die Rede ist, markiert den Anfang eines Debakels, das bis heute andauert. Sie ist mangelhafter Kommunikation geschuldet, Sprecherin Martina Kaiser weiß am Morgen schlicht nichts von den sexuellen Übergriffen. Im Laufe des 1. Januar trudeln Informationen ein, trotzdem berichtet die Pressestelle erst am 2. Januar darüber. Kaiser bittet später um Versetzung, entschuldigt sich bei den Opfern. Es hilft nichts: An den Behörden klebt seither der Vorwurf, sie hätten etwas verschweigen wollen. So geht der Untersuchungsausschuss des Landtags etwa bis heute einem mysteriösen, von zwei Kölner Polizisten bezeugten Anruf nach, der aus der Landesleitstelle gekommen sei und in dem am 1. Januar darum gebeten worden sei, den Begriff "Vergewaltigung" aus einer Polizeimeldung zur Silvesternacht zu streichen. Der 4. Januar, ein Montag, ist der Tag, an dem alles zu kippen beginnt. Übers Wochenende sind kaum Artikel über die Silvesternacht erschienen, und die wenigen, die es gibt, beschreiben nicht das gesamte Ausmaß, von 30 bis 50 Krawallmachern ist die Rede. Am 4. Januar wird der Polizei die Dimension allmählich klar; über 90 Anzeigen liegen mittlerweile vor. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers berichtet von Straftaten "völlig neuer Dimension" und von Tätern, die nordafrikanisch aussähen. NRW-Innenminister Jäger erklärt, ebenfalls am 4. Januar, gegenüber Kölner Zeitungen: Man werde nicht hinnehmen, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit sexuellen Attacken zu erniedrigen. Vor dem Bahnhof gibt der CDU-Innenexperte Gregor Golland als erster Landtagsabgeordneter ein Fernsehinterview: "Ich wusste da schon aus internen Quellen bei der Polizei, dass die Täter Flüchtlinge waren, und habe das auch benannt", erinnert er sich stolz. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als führende Politiker und der Polizeipräsident noch behauptet hätten, das dürfe man doch nicht so sagen, das wisse man noch gar nicht. Tatsächlich erklärt am 5. Januar Polizeipräsident Albers: "Wir haben derzeit keine Erkenntnisse über die Täter." Er will korrekt sein, es gibt schließlich noch keine Festgenommenen. Und Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagt: "Es gibt keine Hinweise, dass es sich dabei um Täter handelt, die hier in Köln eine Unterkunft als Flüchtlinge bezogen haben." Golland regt das noch heute auf: "Seien wir doch mal ehrlich: Frau Kraft wäre tief betroffen auf der Domplatte erschienen und wahrscheinlich noch in Tränen ausgebrochen, wenn das ein rechter Mob gewesen wäre. Es waren einfach die falschen Täter." Von diesem 4. Januar an lassen sich die Ereignisse der Nacht und der Kampf um ihre Deutung nicht mehr trennen. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, was eigentlich geschehen ist, oder darum, ob "Flüchtlinge" der angemessene Begriff für die mutmaßlichen Täter ist, sondern auch um Kritik an der Flüchtlingspolitik, um Schuldzuweisungen zwischen Stadt und Land, um angebliche Vertuschungsabsichten. Die Berichterstattung geht durch die Decke. Es gilt, etwas nachzuholen. Auch den Journalisten ist ja das wahre Ausmaß der Übergriffe bisher entgangen. Emma schreibt von der "Terrornacht". Die Berliner Zeitung spricht von "Sexualterror", Bild von "Sex-Mob", einer "enthemmten Meute". "Köln" wird ein globales Thema. Im Guardian warnt ein Kommentator vor einem "Sex-Dschihad". Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erklärt: "Sobald man Migranten ins Land lässt, kann man solche Probleme bekommen." Donald Trump schreibt an seine Millionen Twitter-Abonnenten: "Deutschland erlebt massive Angriffe auf seine Bevölkerung durch Migranten, die ins Land gelassen wurden. Silvester war ein Desaster. THINK!" Was Google-Nutzer mit Köln verbinden Die häufigsten Suchworte in Kombination mit dem Begriff Köln – vor und nach den Übergriffen an Silvester. Ab dem 3. Januar ändern sich die Suchbegriffe schlagartig. Am 8. Januar entlässt Innenminister Jäger den Polizeipräsidenten Albers. Aber nicht wegen der Machtlosigkeit der Polizei in der Silvesternacht, stellt Jäger klar: Als die Dimension der Übergriffe bekannt wurde, sei in der Öffentlichkeit fälschlicherweise der Eindruck entstanden, die Polizei habe die Herkunft der Täter zu verschleiern versucht. Diesem Eindruck sei Albers nicht entschlossen genug entgegengetreten. Es ist die Metaebene, die das erste politische Opfer fordert, nicht das Desaster in der Nacht selbst. Traditionell erwähnen die Medien in Deutschland nur in Ausnahmefällen die Herkunft eines Straftäters. "In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht", so steht es im Pressekodex. "Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte." Dieser Richtlinie – und einem ähnlich lautenden Erlass des Innenministeriums – sei stets auch die Kölner Polizei gefolgt, sagt ein Sprecher. Daran habe sich auch nach der Silvesternacht nichts geändert. Das mag formal so sein. Aber im letzten Quartal des Jahres 2015 erwähnen nur fünf Pressemitteilungen der Polizei, bei denen die Verdächtigen identifiziert sind, deren Herkunft. 2016 ist dies allein im Januar bei 13 Mitteilungen der Fall – Meldungen über die Silvesternacht nicht mitgerechnet. Offensichtlich hat sie etwas verändert.