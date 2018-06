Zu den Gemeinheiten der Stechmücke gehört es, dass ihre Opfer nie wissen, wie sie zu verscheuchen ist. Manche Gifte wirken sicher, aber will man sich in Deutschland, wo keine Malaria herrscht, wirklich mit Diethyltoluamid einreiben? Eine Öllampe mag von "überschaubarer Wirkung" sein, wie ein befragter Apotheker sagt, aber immerhin: Weil der Geruch ätherischer Öle den des Menschen verschleiert, fliegen die blutsuchenden Mücken (hoffentlich!) in die Irre. Diese Lampe stammt von Smarticular, einem "Ideenportal für einfaches und nachhaltiges Leben". Man braucht ein großes Joghurtglas mit Blechdeckel, in den man ein Loch von 10 Millimeter Durchmesser bohrt. Durch das Loch steckt man ein Metallröhrchen gleichen Durchmessers mit Außengewinde, zu finden im Eisenwarenladen (solche Röhrchen werden etwa zum Lampenaufhängen genutzt). Das Röhrchen wird mit je einer Mutter von oben und unten am Deckel befestigt, anschließend fädelt man einen Runddocht von 6 bis 8 Millimeter Durchmesser hindurch, er sollte oben einen halben Zentimeter hinausragen. Ins Glas füllt man Pflanzenöl, etwa Sonnenblumenöl. Dazu kommen nach Belieben Kräuter: Zitronengras, Nelke, Zedernnadeln, Lavendel, Melisse oder Eukalyptus. Wenn das die Mücken nicht beeindruckt, riecht es wenigstens gut.