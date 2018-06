Mein Traum ist Gottes Traum. Gott hat uns befohlen, Sex zu haben und Kinder zur Welt zu bringen. Viele, viele Kinder, das ist mein Traum. Die Welt wäre leer ohne sie. Durch Kinder werden wir wiedergeboren.

Gott hat mir gesagt, dass ich für sein Volk Musik machen soll. Und Reggae ist Sex. Dub ist Sex. Eine bestimmte Art von Reggae ist wie eine Zauberin, die macht, dass Mann und Frau sich verlieben und Sex haben. Es gibt diesen Geist, der immer zu mir spricht. Nur wenn er zwischendurch mal schweigt, kann ich schlafen. Und ich liebe den Schlaf, denn wenn ich schlafe, dann fliege ich. Ich liebe es, zu fliegen!

Der Geist, der zu mir spricht, ist unsterblich und unvoreingenommen. Deswegen ist das die Wahrheit: Du bekommst, was du gibst. Was du säst, wird wachsen. Was ich gegeben habe, habe ich zurückbekommen. Voriges Jahr ist mein Studio in der Schweiz abgebrannt. Danach habe ich so viele Geschenke bekommen wie noch nie in meinem Leben, und alle diese Geschenke sind vollkommen. Manche trage ich an einer Kette um meinen Hals, manche sind an meiner Mütze befestigt. Sie zeigen mir, wie sehr mich die Leute lieben. Dafür musste dieses Feuer ausbrechen.

Lee "Scratch" Perry 80, ist einer der einflussreichsten Produzenten der Musikgeschichte. In seiner Heimat Jamaika produzierte er in den sechziger Jahren Aufnahmen des jungen Bob Marley, dann wurde er zum Wegbereiter des Dub-Reggae. Perrys Lebensweg von Jamaika in die Schweiz, wo er heute lebt, erzählt der kürzlich auf DVD erschienene Dokumentarfilm Lee Scratch Perry’s Vision of Paradise

Und was das Feuer will, wird geschehen. Das Feuer ist Luzifer. Wenn du versuchst, ihn zu kontrollieren, wird er dich verbrennen. Aber Luzifer wird gebraucht. Denn Gott ist gut, aber er hat keinen Bodyguard. Wenn du zu gut bist, hast du ein Problem. Dann brauchst du als Bodyguard den Teufel. Polizisten sind dumm, Soldaten sind dumm. Der Teufel ist sehr intelligent. Ich singe manchmal Lieder über den Teufel, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Die Menschen sind gierig, für die Macht des Teufels würden sie töten, und dabei werden sie so böse wie der Teufel. Aber der Teufel wird es nie wagen, Gott zu töten. Im Gegenteil, er beschützt ihn.

Früher wusste ich nicht, woher ich komme, aber eines Tages habe ich es verstanden: Ich komme aus dem Ozean, vom Meeresgrund. Mein Vater ist Neptun, es gibt ihn wirklich. Aber ich muss aufpassen, dass die Leute nicht zu genau wissen, wer ich bin. Das wäre nicht gut für mich. Wie existiert Superman? Wie existiert Spiderman? Es gibt sie, und es gibt sie nicht. Man muss ein Geheimnis haben. Ohne Geheimnis kann man nicht existieren.

Wenn ich morgen die Welt verändern könnte, würde ich als Erstes alle Zigaretten zerstören. Ich hasse Zigaretten. Sie bedeuten Krebs, eine schreckliche, eifersüchtige Krankheit. Ich hasse Nikotin. Aber Marihuana werde ich immer lieben.

Ich träume davon, dass meine Kinder keine Zigaretten rauchen werden. Und kein Fleisch essen und nicht zu viel Rum trinken. Ein bisschen Marihuana ist okay, aber nicht zu viel. Ich hoffe, dass sie viele Kinder kriegen und so wiedergeboren werden. Ohne Kinder wäre es sinnlos, hier zu sein. Warum lebt man? Weil die ganze Welt auf einen gewartet hat. Ich habe mich fortgepflanzt. Ich bin überglücklich.

