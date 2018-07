Großeltern macht in der Regel kaum etwas mehr Freude, als wenn der Enkel in den Sommerferien mal ein paar Tage zu Gast ist. Der Enkel findet das auch super, denn meistens darf er in diesem Feriendomizil das ein oder andere, was ihm in seiner Hauptwohnung verboten ist. Kleiner Minuspunkt: Die meisten Großeltern wohnen nicht direkt am Strand. Die Lösung: Viele Großeltern verfügen über eine Badewanne. Wieso nicht das Meer durch Badewannenwasser imitieren und darauf ein selbst gebasteltes Bötchen segeln lassen? Diese Idee stammt von Anne Link aus Erlangen, die seit 40 Jahren mit Kindern arbeitet, also wissen muss, was ankommt. Darüber schreibt sie auf wunderbare-enkel.de. Den Bootskörper bilden drei Weinkorken, die sie mit den Längsseiten zueinander in eine Reihe legt. Die Korken verbindet sie mit zwei Zahnstochern, die mittig hindurchgebohrt werden. Außerdem spannt sie zwei Gummis darüber. Ein weiterer Zahnstocher dient als Fahnenmast. Die Enkelkinder können aus Papier ein Dreieck ausschneiden, es bemalen und auf den Zahnstocher spießen. An einer Kordel zieht man das Bötchen dann übers Wasser. Das Wannenmeer später auch zum Waschen zu nutzen ist ökologisch sinnvoll, mindert aber kurzfristig die Großelternpopularität.

Man braucht: 3 Flaschenkorken, 3 Zahnstocher, 2 Gummibänder, Papier, eine Kordel