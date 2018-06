Die Autorin Elizabeth Gilbert hat sich von ihrem Mann getrennt. Das ist vor allem eine Wirtschaftsnachricht, denn Gilbert ist die Frau, die Eat Pray Love schrieb, ein Buch über die Trennung von ihrem ersten Mann und den anschließenden Selbstfindungstrip von Italien bis Bali, das sich zehn Millionen Mal verkaufte, mit Julia Roberts verfilmt wurde und 204 Millionen Dollar einspielte sowie 36 Millionen durch Merchandising, zum Beispiel für buddhistische Gebetsketten. Jetzt also, wie sie auf Facebook annoncierte, die Trennung von "Felipe", den sie am Ende von Eat Pray Love kennenlernt. Das ist traurig, aber nicht für ihren Verleger – jedenfalls stellen wir uns das so vor ...

Verleger: "Hast du sie schon ...?"

Assistent der Autorin: "Hast du ihren Facebook-Post nicht gelesen? I trust that you understand how this is a story that I am living – not a story that I am telling."

Verleger: "Fragen kostet nichts."

Assistent: "Sie will Zeit für sich."

Verleger: "Und die soll sie sich auch nehmen! Aber wenn diese Zeit vergangen ist, kannst du ...?"

Assistent: "Sie will nicht, sie ist reich."

Verleger: "Paulo Coelho ist auch reich und hört nicht auf zu schreiben!"

Assistent: "Genau deshalb will sie nicht."

Verleger: "Mark Zuckerberg hat Facebook auch nicht zugemacht, als er reich wurde."

Assistent: "Warte. Lass mich kurz nachdenken, was an dieser Analogie falsch ist."

Verleger: "Hallo?"

Assistent: "Ich denke noch."

Verleger: "Sie würde so vielen Menschen damit helfen. Mensch, zehn Millionen Leser, das ist auch eine Verantwortung ..."

Assistent: "Ich denke immer noch."

Verleger: "... und für den Verlag! Für die Verlagsbranche! Für das Bruttosozialprodukt! Die Weltwirtschaft schrumpft, und die eine Person, die etwas tun könnte, sitzt in New Jersey und chattet mit ihrer Facebook-Gemeinde!"

Assistent: "Wie ungerecht! Wenn Gott so etwas Grausames zulässt, kann es ihn nicht geben."

Verleger (leise): "Wir könnten das Geld gut gebrauchen, wirklich."

Assistent: –

Verleger (hoffnungsvoll): "Vielleicht was Schmales, so 150 Seiten?"

Assistent: "Sie will es dieses Mal für sich behalten."

Verleger: "Oder einfach nur ein Buch mit Meditationen? Oder ein Buch mit leeren Seiten: Big Empty. Zum Selberausfüllen."

Assistent: "Ich denke mal drüber nach."

Verleger: "Sag mal, was macht eigentlich dieser Felipe? Kann der schreiben?"