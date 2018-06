Laura Berlin,

26, wurde in Berlin geboren, ist Schauspielerin und heißt tatsächlich so. Mit 15 wurde sie als Model entdeckt. Mit 17 konnte man sie auf dem Cover der italienischen "Elle" bewundern. Zwei Jahre später stand sie zum ersten Mal vor einer Fernsehkamera. Zurzeit ist sie in dem Fantasy- Film "Smaragdgrün" im Kino zu sehen