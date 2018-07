Es kommt nicht oft vor, dass etwas Schönes zugleich praktisch ist. Und wenn doch, schätze ich es umso mehr. Deshalb liebe ich das Radfahren. Es ist einfach die perfekte Art, sich fortzubewegen: Man ist draußen, genießt die Bewegung, in der Stadt geht es meist schneller als mit dem Auto oder der Bahn – und man braucht weder Parkplatz noch Ticket.

Weil ich das Radfahren so liebe, habe ich immer gut auf meine Räder aufgepasst. Trotzdem wurden sie mir geklaut. Zuletzt eins in Hamburg, das im Fahrradkeller stand. Man musste durch drei abgeschlossene Türen durch – Haustür, Kellertür und Fahrradkellertür –, zusätzlich hatte ich es natürlich auch noch mit einem Schloss gesichert. Vergeblich.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Mittlerweile gibt es Schlösser, die gar keine Schlüssel mehr brauchen – da haben zumindest Diebe mit einem Dietrich keine Chance. So eines habe ich neulich getestet: das Bitlock. Man öffnet es einfach mit einer Handy-App über Bluetooth. Falls der Handy-Akku leer ist oder man das Rad verleihen möchte, kann man über zwei Knöpfe einen Zahlencode eingeben. Leider ist das auch schon der erste Haken: Lautet der Code 9999, muss man neunmal den ersten Knopf drücken, dann neunmal den zweiten, dann neunmal den ersten und wieder neunmal den zweiten. Das dauert. Und wenn man sich einmal vertippt hat, geht das Ganze von vorne los. Beim Fahren klappert das Schloss in der Halterung, was nervt. Und dann ist es auch noch richtig, richtig schwer und unhandlich. Gut, man kann es per GPS orten, falls man vergessen hat, wo das Rad steht, oder falls der Dieb das Schloss dranlässt. Ich habe trotzdem mein altes Schloss behalten.

Technische Daten

Material: Stahl; Bluetooth 4; kompatibel mit iOS 6 u. 7 sowie Android Jelly Bean 4.3 oder neuer; Preis: ca. 130 Euro