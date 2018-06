Die großen Fragen der Liebe Soll er mit ihr ziehen oder sesshaft bleiben?

Die Frage: Jasmin und Sven haben eine zweijährige Tochter. Jasmin brachte die Tochter in Kolumbien zur Welt, wo sie damals an einem Entwicklungsprojekt arbeitete. Sven hat sie nach der Geburt unterstützt und ein Jahr Elternzeit genommen, sodass Jasmin ihr Projekt abschließen konnte. Jetzt leben die beiden in Hamburg. Jasmin würde gerne noch einmal ins Ausland gehen, es wäre auch gut für ihre Karriere. Sven ist dagegen. Er könnte als freier Grafiker theoretisch überall arbeiten, hat aber wenig Aufträge und fürchtet, dass es im Ausland noch weniger werden. Außerdem ist es dort doch viel gefährlicher als in Hamburg, auch für das Kind! Jasmin ist bedrückt, wenn sie an Regentagen am Schreibtisch sitzt – wenn ihre Tochter schulpflichtig ist, wird es mit den Auslandsprojekten erst recht vorbei sein.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Vielleicht hat nicht nur Sven Angst vor einem Umzug mit Kind und Kegel, sondern auch Jasmin Angst, dass sie von der Familie in Ketten gelegt wird, wenn ihre Tochter erst schulpflichtig ist. Aber beide Gefahren sind relativ; es ist eigentlich nicht einzusehen, dass ein längerer Auslandsaufenthalt schulpflichtige Kinder mehr belastet als kleinere. Könnte es sein, dass sich Sven und Jasmin wechselseitig zu sehr unter Druck setzen? Dass Sven eher mit sich reden lässt, wenn er sich beruflich wieder gefangen hat? Die beiden sollten ihre Lebenszeit wie ein begehrtes Gut betrachten und der Frage nachgehen: Wie können wir unsere privaten, beruflichen und familiären Ressourcen in den nächsten Jahren so verteilen, dass jede Seite den Eindruck bewahrt, nicht über den Tisch gezogen zu werden?

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für das Leben zu zweit" ist im Kreuz-Verlag erschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.