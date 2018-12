Deutschlandkarte Nachtzüge

Abends in einem Bett in München einschlafen und am Morgen in Venedig aufwachen: Wer das noch mal erleben möchte, muss sich beeilen. Denn die Deutsche Bahn will ihre Schlaf- und Liegewagenzüge im Dezember abschaffen. Auf elf Strecken kann man sich dann nicht mehr durch die Nacht schaukeln lassen. Schuld daran ist unter anderem die wachsende Konkurrenz von Bus und Flugzeug, das Geschäft lohnt sich nicht mehr. Wer jemals mit einem Interrail-Ticket Tag und Nacht in Europa unterwegs war, wird das bedauern. Doch für Nostalgiker gibt es einen Lichtblick: Sechs weitere Nachtzugstrecken werden von ausländischen Partnerbahnen betrieben, und deren Verbindungen wird es vermutlich noch länger geben. Die Österreichischen Bundesbahnen, mit denen man zum Beispiel von Düsseldorf nach Wien fahren kann, überlegen sogar, ihr Nachtzugnetz auszubauen. Was machen die Österreicher anders als die Deutschen? Wien liege in Europa einfach günstig, heißt es, von vielen großen Städten sei es genau eine Nachtzugreise entfernt.

Quelle: Deutsche Bahn