Harald Martenstein Über ein Leben ohne Nachrichten

Bei einem Abendessen erzählte ein Mann, dass er seit einem halben Jahr nachrichtenabstinent lebe. Er schaue schon seit Längerem nicht mehr fern, lese jetzt auch keine Zeitung und höre im Radio keine Nachrichten mehr und meide im Internet alles, was mit Nachrichten zu tun hat. Er höre Musik und lese Bücher, die er sich im Buchladen oder in der Bibliothek aussucht. Magazine sind in Ordnung, es darf nur nichts aktuell Politisches sein. Dies sei, behauptete er, ein neuer Trend, so was Ähnliches wie die vegane Ernährung.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Natürlich lasse es sich nicht vermeiden, dass man hin und wieder etwas mitkriegt, in Gesprächen zum Beispiel oder wenn man an einem Zeitungsladen vorbeigeht. Den Trouble um das Böhmermann-Gedicht und um den Brexit zum Beispiel habe er auf diese Weise mitbekommen, also, im Groben. Mit einer Meinung könne er wegen seines rudimentären Wissens weder im einen noch im anderen Fall dienen.

"Was bringt das?", fragte ich. "Es beruhigt", sagte er. "Insofern ist es gesund." Fast keines der großen Aufregerthemen der letzten Jahre habe sich auch nur im Geringsten auf seinen Alltag oder den seines Umfeldes ausgewirkt, das Leben sei weitergegangen wie bisher, nur diese Aufregung habe im Raum gestanden, so lange, bis sie sich gelegt habe und durch eine neue Aufregung ersetzt worden sei.

Natürlich gebe es Ereignisse, die entweder alle beträfen oder den Personenkreis, zu dem man selber gehört. Das kriege man dann schon mit. Wenn ein Krieg ausbricht oder wegen einer großen Krise alle entlassen werden, oder ein Diktator verbietet das Autofahren, oder das Kindergeld wird erhöht, oder das Paradies auf Erden ist da, das merkt man. Aber bis es so weit ist, lebt man in schönster Ruhe, ohne Angst, ohne Sorgen und ohne übertriebene Hoffnungen.

Früher war es so, zumindest so ähnlich. Der Dreißigjährige Krieg brach aus, aber bis dann tatsächlich Wallensteins Truppen vor dem Dorf standen, hatte man vielleicht noch zehn gute, ahnungslose Jahre. Womöglich verschonte Wallenstein sogar das Dorf, und man hätte zehn Jahre lang gebibbert wegen nix.

Mir fielen Themen ein, Griechenland, Wulff, Pussy Riot, da hatte ich jedes Mal versucht, mir eine Meinung zu bilden, war das nötig oder unnötig? Die Leute regen sich, pro oder contra, über Meldungen auf, und im Alltag kriegen viele Mitbürger von den Problemen, wie immer sie heißen mögen, doch gar nichts mit. Trotzdem spürte ich ein Unbehagen.

"Die Wirklichkeit lässt sich beeinflussen", sagte ich zu dem Mann. "Sie machen sich doch zum willenlosen Objekt mit Ihrer unpolitischen Haltung." Er fragte: "Was glauben Sie, wie groß ist Ihr Einfluss auf den Lauf der Welt? Zehn bis null Punkte. Zehn Punkte – Sie können alles bestimmen, wie ein Gott. Null Punkte – Sie können nichts ändern, nicht das Geringste, außer in Ihrem privaten Umfeld, versteht sich."

Nach kurzem Nachdenken sagte ich: "Zwei Punkte. Nein, einer." Der Mann lächelte zufrieden.

"Wie heißt denn Ihre Haltung?", fragte ich. "Neoexistenzialismus", sagte er.

Ein interessantes Gespräch. Aber für mich ist das nichts, ich bin zu neugierig. Ich schaue gern zu, wie beim Fußball. Da kannst du gegen den Schiedsrichter mit seinen Gelben Karten und gegen die Formkrise des Stürmers auch nichts tun, aber es ist spannend. Hin und wieder ertappst du dich dabei, dass du irgendwas rufst, obwohl dich auf dem Platz sowieso keiner hört.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio