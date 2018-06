Unendliche Weiten, wenigstens für ein winziges Weilchen: Jeff Bezos, Amazon-Gründer und nach Zählung von Forbes aktuell der viertreichste Mensch auf Erden, spielt in Star Trek Beyond mit, dem neuen Raumschiff Enterprise-Film. Oder sollte man besser sagen, er tritt darin auf? Steht kurz rum? Hilft, den Hintergrund zu füllen? Bezos bekleidet eine Statistenrolle als Angehöriger der Sternenflotte. Das sind die mit den pyjamahaften Slim-Fit-Uniformen. So winzig sein Gastspiel als außerirdischer Kostümkamerad auch sein mag, unzählige Star Trek-Fans werden den Internet-Milliardär darum beneiden. Viel näher kann man dem ultimativen Jungstraum kaum kommen: einmal mit der Enterprise ins Unbekannte ...

Das demonstrativ Demütige der Statistenrolle mag unter Milliardären als Distinktionsmerkmal dienen. Allen anderen zeigt es, wie universell manche Schwärmereien einfach sind – und wie hartnäckig. Schon als Kind habe er Star Trek nachgespielt, hat Bezos einmal gesagt. Seit er fünf Jahre alt gewesen sei, habe ihn auch der Wunsch nach einer eigenen Rakete umgetrieben. Für Normalträumer unerreichbar, für ihn jetzt schon: "Ich habe einen Lottogewinn namens Amazon.com gemacht."

Tatsächlich baut Jeff Bezos gerade ein Raumfahrzeug. In seiner Raketenschmiede lässt er seit mehr als einem Jahrzehnt einen Senkrechtstarter für die Weltraumtouristen der nahen Zukunft entwickeln. Vier unbemannte Testflüge hat seine Rakete New Shepard bereits bestanden. Kommen ihr weder das Schicksal noch die Technik, weder die Klingonen noch der Kalender in die Quere, dann dürfen schon im übernächsten Jahr zahlende Kunden an Bord. New Shepard wird nicht zu den Sternen fliegen, nicht "fremde Galaxien erforschen" (wie William Shatner es einst im original Star Trek-Vorspann beschwor), ihr Ziel sind ein paar Minuten Schwerelosigkeit im Suborbit, an der Untergrenze zum Weltall. Selbst dafür würden einige Erdlinge wahrscheinlich ihr letztes Geld zusammenkratzen. Immerhin ist dieser Flug real, echte Science und keine Fiction.

Multimilliardär Bezos ist trotzdem ans Filmset von Star Trek Beyond gekommen, hat einen Tag lang geduldig auf seinen Kleinstauftritt im Sternenflotten-Kostüm gewartet – für einen Augenblick der Illusion vor Filmkulissen. Offenbar lassen selbst Menschen, die sich alles Mögliche kaufen können, nicht davon ab, vom Unmöglichen zu träumen.