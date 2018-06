Stilkolumne Die Zukunft ist zurück

Wenn man in der Mode die Zukunft meint, verkleidet man die Models als Raumfahrer. Das ist bemerkenswert, denn die Menschheit ist schon lange von dem Glauben abgekommen, dass ihre Zukunft im Weltraum liege. Wir wollen nicht mehr fremde Galaxien erobern. Es reicht uns schon, wenn wir es auf der Erde noch eine Weile hinbekommen. Doch der Look der Zukunft ist seit Jahrzehnten unverändert: silberglänzend.

Das ist historisch bedingt. Außerhalb der Erdatmosphäre sind die Temperaturen extrem. Die Silberfolie ist dazu gedacht, die sengenden Sonnenstrahlen zu reflektieren. Deswegen waren die Mondlandefahrzeuge der Apollo-Missionen in den sechziger Jahren gleichsam in Silberfolie eingepackt. Somit wurde der Silber-Look ikonisch. Auch die Mode der Sechziger war von Silber dominiert. Labels wie Paco Rabanne, Courrèges und Pierre Cardin entwarfen futuristische Designs. Ihre Kollektionen trugen Namen wie "Space Age" – und spendeten so den Titel für ein ganzes Jahrzehnt. Courrèges nannte 1964 seine Kollektion "Moon Girl" – mit Audrey Hepburn als Kampagnengesicht. Die Designer revolutionierten das damalige Modeverständnis. Sie benutzten neue Materialien wie PVC und Vinyl, liebten geometrische Formen und beschränkten sich überwiegend auf die Farben Weiß – und Silber.

Dieser Look erfährt in schöner Regelmäßigkeit ein Comeback. Zurzeit ist die Zukunft wieder zurück. Galaktische Elemente finden sich diesen Sommer auf nahezu allen Schauen, und metallisch glänzendes Silber ist die dominierende Farbe. Die aktuelle Faszination für den Futurismus zeichnet sich auch im Motto der diesjährigen Met Gala in New York ab – Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Taylor Swift sah in ihrem Louis-Vuitton-Kleid aus wie ein futuristic gladiator robot, Cindy Crawford kam in einer silbernen Robe von Balmain, Nicole Kidman im Abendkleid mit Mond-und-Sterne-Applikationen von Alexander McQueen.

Die Reise zum Mond ist heute allerdings ein so nostalgisches Thema wie Peterchens Mondfahrt, und niemand träumt mehr von Kolonien im All. Dafür inspirieren die Weltraumdesigns der sechziger Jahre mittlerweile die Uhrenindustrie. Die Marke Omega macht schon länger Werbung damit, dass die Apollo-Astronauten bei ihrem Einsatz Omega-Uhren getragen haben. Von Bell & Ross gibt es nun das retrofuturistische Uhrenmodell BR-X1 Hyperstellar: Die Zukunft, das ist die gute alte Zeit.



Foto: Peter Langer / Uhr BR-X1 Hyperstellar von Bell & Ross