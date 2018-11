Deutschlandkarte Ins Kloster auf Zeit

Leben im Kloster, das heißt: Aufstehen oft schon bei Sonnenaufgang, Beten, Meditation, Arbeit in Küche, Garten oder Werkstatt. Ein Tagesablauf, den man nicht unbedingt mit Urlaub verbindet. Trotzdem sind Klosterurlaube beliebt. Etwa jedes zehnte Kloster – insgesamt 243 – bietet Gästen die Möglichkeit, am Ordensleben teilzunehmen. "Kloster auf Zeit", diese Idee hatte Anfang der sechziger Jahre ein Benediktinerorden, und schon damals ging es vor allem darum, in schwierigen Zeiten zu sich selbst zu finden. Das Kloster Volkenroda in Thüringen zum Beispiel bietet Aufenthalte von bis zu zwölf Wochen an, für 54 Euro am Tag. Im katholischen Süden und Westen hat man mehr Gelegenheit zur inneren Einkehr als im evangelischen Norden oder im weniger religiösen Osten. Evangelische Klöster gibt es nicht so häufig, weil Martin Luther es ablehnte, dass sich Christen hinter Klostermauern abschotten. Für den Urlauber ist die Religionszugehörigkeit aber gar nicht von Bedeutung: Ob Gäste gläubig oder konfessionslos sind, ist den Klöstern egal.

Quelle: Deutsche Ordensobernkonferenz und Konferenz evangelischer Kommunitäten