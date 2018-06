Man braucht: Eine Kühlbox, weißen Grundierlack als Spray, klaren Fixierlack als Spray, selbstklebende Folie in Holzoptik, Sekundenkleber, Schere, Lineal, 2 Schraubzwingen, einige Meter dünnes Seil.



Manche Dinge des Alltags lassen sich leider kaum selber basteln, aber immerhin kann man sie verschönern. Zu diesen Dingen gehört die Kühlbox. Molly Madfis fand die in Supermärkten angebotenen Exemplare deutlich zu hässlich. Sie waren fast immer blau und passten gut zu Plastikgeschirr und Pappbechern, also nicht unbedingt zu einem schönen Picknick. Die 30-Jährige aus Los Angeles (Kalifornien ist schließlich ein Picknickparadies) kaufte sich also eine Kühlbox aus Hartplastik und hübschte sie auf. Wie, das zeigt sie auf ihrem Blog almost makes perfect. Wenn die Box außen und der Henkel nicht bereits weiß sind, werden sie mit mattweißem Grundierlack (er muss auf Kunststoff halten, darauf beim Kauf achten) aus der Dose besprüht. Lack mindestens zweimal auftragen, bis die Farbe deckt. Anschließend mit klarem Fixierlack besprühen und trocknen lassen. Dann die Maße des Deckels nehmen inklusive seiner Seitenflächen und ein etwas größeres Rechteck aus der selbstklebenden Holzoptik-Folie (gibt es im Baumarkt) ausschneiden. Die Folie auf den sauberen und trockenen Deckel kleben. Die überstehende Folie um die Ecken des Deckels schlagen und an den Rändern mit Sekundenkleber fixieren. Folie zum Schutz mit Klarlack einsprühen. Dann den Henkel mit dem Seil umwickeln, dabei an der Unterseite des Henkels beginnen. Den Anfang des Seils mit Sekundenkleber fixieren und mit einer Zwinge 20 Minuten lang festklemmen. Den Rest des Seils eng um den Henkel wickeln und das Ende ebenso fixieren wie den Anfang.