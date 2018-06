Ich finde, 200 Jahre sind lang genug: Das Leipziger Allerlei muss endlich aus seiner Verbannung befreit werden! Das Gericht aus jungem Gemüse, Morcheln und Flusskrebsen wurde 1815 vom Leiter der städtischen Kanzlei empfohlen, um ungebetene Gäste zu vertreiben: "Und wer kommt und etwas will, der bekommt statt Fleisch ein Schälchen Gemüsebrühe und all die Bettler und Steuereintreiber werden sich nach Halle oder Dresden orientieren." Leider wurde für diese Engstirnigkeit nicht die Stadt, sondern das Allerlei bestraft: Das elegante Gericht landete in Dosen und verkam zum Gemüsematsch in Schulkantinen.

Seit 2006 hat Leipzig einen Oberbürgermeister, der die Stadt öffnet, statt sie vor Fremden abzuschotten. Und da Gemüse sowieso das neue Fleisch ist, ist das Comeback des Allerleis längst überfällig.

Möhren und Kohlrabi schälen, die Enden der grünen Bohnen abschneiden. (Für die klassische Variante in der Saison unbedingt Spargel statt grüner Bohnen verwenden.) Kohlrabi in fingerdicke Spalten schneiden. Blumenkohl waschen und in Röschen teilen. Die getrockneten Morcheln zehn Minuten in lauwarmem Wasser einweichen und klein schneiden. Kohlrabi und Blumenkohl etwa acht Minuten in kochendem Salzwasser garen, abgießen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Währenddessen Gemüsebrühe aufkochen. Grüne Bohnen und Möhren acht Minuten darin vorgaren. Die Erbsen dazugeben und für weitere vier Minuten zugedeckt kochen lassen. Flusskrebsschwänze abspülen und trocken tupfen. Kerbel waschen und fein hacken. Das Gemüse in einem Sieb abgießen, und die Brühe auffangen. Das Gemüse auf eine Platte legen, abdecken und warm halten. Morchelstücke in der aufgefangenen Brühe vier Minuten bei kleiner Hitze zugedeckt garen. Abgießen, die Brühe wieder auffangen. Für die Sauce Butter schmelzen, Mehl dazugeben und unter Rühren andünsten. 350 ml der Brühe nach und nach unterrühren und bei kleiner Hitze zugedeckt fünf Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren und aufpassen, dass sich keine Klumpen bilden. Sahne einrühren, mit Salz abschmecken und das Gemüse unterziehen. In einem kleinen Topf Krebsbutter schmelzen, Flusskrebsschwänze (Butter und Flusskrebsschwänze gibt’s an der Fischtheke im gut sortierten Supermarkt) und zwei Esslöffel der restlichen Brühe dazugeben. Kurz erhitzen. Gemüse auf einem tiefen Teller anrichten, mit den Flusskrebsschwänzen garnieren und mit Kerbel bestreuen.

Leipziger Allerlei mit Flusskrebsschwänzen (für 4 Personen)

Zutaten – 4 junge Möhren, ein halber Kohlrabi, 500 g grüne Bohnen, ein halber Blumenkohl, 6 getrocknete Morcheln, 500 ml Gemüsebrühe, 150 g frische Erbsen, 200 g Flusskrebsschwänze, 4 Stiele Kerbel, 1 EL Butter, 1 EL Mehl, 2 EL Schlagsahne, Salz, 1 EL Krebsbutter