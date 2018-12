Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Was das viel diskutierte Verbot der Burka betrifft, bin ich hin- und hergerissen. Als Freiheitsapostel bin ich dafür, dass jede Person anziehen darf, was sie will, auch hässliche oder mittelalterliche Klamotten. Die Motive gehen mich nichts an. Den sogenannten freien Willen gibt es übrigens in dieser totalen Totalität gar nicht, zu diesem Thema haben Naturwissenschaftler und Philosophen alles Nötige gesagt. Andererseits ... da hatte ich eine Idee.

Bei uns in der Uckermark gibt es die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters, die Gläubigen nennen sich Pastafari. Nach deren Ansicht wurde, so weit ich weiß, die Welt von einer Nudel erschaffen. Ein bisschen phallisch wirkt dieser Glaube schon, andererseits ist er nicht allzu weit von den biologischen Fakten entfernt. An der Ortseinfahrt von Templin laden sie, genau wie die Katholischen und die Evangelischen, auf einem Schild zu ihren Gottesdiensten ein. Das haben die juristisch durchgesetzt. Was Religionen betrifft, ist in einem freien Land vieles möglich.

Wie wäre es, wenn man eine Kirche gründet, in der es den Frauen vorgeschrieben wird, nur nackt in der Öffentlichkeit aufzutreten? Zu Hause dürfen sie etwas anziehen. Diese Kirche würde schnell wachsen, da bin ich sicher, weil es bei uns jede Menge Nudisten gibt, die sofort begeistert eintreten werden. Auch Exhibitionistinnen bilden eine Zielgruppe. Feministinnen würden sofort "Sexismus" rufen, aber der Vorwurf wäre absurd. Sex spielt beim Nudismus keine Rolle. Diese Religion ist, im Gegenteil, sehr frauenfreundlich, denn die männlichen Nudisten und Exhibitionisten müssen sich ja fluchend in Kleider zwängen. Nacktheit wäre ein weibliches Privileg, ein sichtbares Zeichen für den grenzenlosen Respekt, den diese Kirche dem Körper der Frau entgegenbringt. Auch die Sonne, das Meer und die Blumen sind nackt. Gott hat alles nackt erschaffen, wo Gott in dieser Frage steht, dürfte folglich klar sein.

Der Winter ist ein Problem. Aber ich glaube, man könnte ein transparentes, wärmendes Ganzkörpergewand entwerfen, etwas Ähnliches wie den Burkini, nur mit der entgegengesetzten Wirkung, alles bleibt sichtbar. Als Religionsnamen schlage ich, wegen der Sonne, Sonniten vor, oder Die Zeugen Evas, vielleicht geht auch Nuden.

Die Toleranz der Gesellschaft würde diese Religionsgemeinschaft auf eine Probe stellen, es gäbe sofort wieder eine Verbotsdebatte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich verboten wird, sofern die Gläubigen ihren Glauben überzeugend rüberbringen. Nacktheit ist in Deutschland weniger tabuisiert als in anderen Ländern, insofern wäre dieses Outfit von unseren Sitten und Gebräuchen nicht allzu weit entfernt. Natürlich würde ein nacktes Gegenüber in der Konferenz oder im Aufzug erst mal befremdlich wirken, womöglich auch bedrohlich, aber daran gewöhnt man sich.

Deutschland würde wieder ein Stück bunter werden. Die Frage ist, ob eine Zeugin Evas, die Lehrerin ist oder Richterin, ihren Glauben auch im Beruf leben darf. Juristisch wäre das hochinteressant, weil ein nackter Körper ja kein religiöses Symbol darstellt wie Kreuz oder Burka, er wird lediglich von dieser Kirche zu einem solchen erklärt. Da muss vieles erwogen und bedacht werden, zum Beispiel, wenn in der Schulklasse viele Muslime sind oder wenn ein plötzlicher Kälteeinbruch kommt und sich die Frage stellt, ob man in der Firma eine nackte Kollegin aus gesundheitlichen Gründen zwangsbekleiden darf. Toleranz sollte aber auf keinen Fall eine Einbahnstraße sein.

