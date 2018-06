Benötigt werden: Ein etwa 5 cm breiter weißer Baumwollgurt, zwei Karabinerhaken, Malerkrepp, Pinsel, Textilfarbe, Nadel und Faden (oder eine Nähmaschine)

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass Kameragurte immer schwarz und aus Nylon sein müssen. Es ist an der Zeit, dieses Gesetz zu brechen. Die Wiener Bloggerinnen Anna Heuberger, Petra Geschwendtner und Kerstin Sterl, die berufsbedingt viel fotografieren, unterbreiten dazu auf welovehandmade.at einen schönen Vorschlag. Karabinerhaken und den weißen Baumwollgurt findet man im Kurzwarengeschäft. Die Länge des Gurtes richtet sich nach der Größe des Fotografen. Wunschlänge ausprobieren und 16 cm aufschlagen, da an beiden Enden etwa 8 cm Zugabe benötigt werden. Der Stoffgurt darf nach Belieben verziert werden. Es bietet sich an, ihn bunt zu bemalen. Dazu wird der Gurt mit Kreppband so abgeklebt, dass ein geometrisches Muster entsteht, und anschließend mit Textilfarbe bepinselt. Wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, wird der Malerkrepp abgelöst. Nun die Gurtenden in die Karabinerhaken einfädeln, umschlagen und festnähen, entweder von Hand mit Nadel und Faden oder mit der Nähmaschine. Was natürlich auch geht: den schwarzen Einheitsgurt mit Pailletten und Perlen besetzen.

Mitarbeit: Corinna Liebreich