Deutschlandkarte XXL-Restaurants

Karte: Standorte von Lokalen, die sich XXL-Restaurant nennen oder mindestens sechs mit XXL gekennzeichnete Gerichte anbieten. Aufgeführt sind Orte mit wenigstens zwei Lokalen



In Zeiten, in denen Ernährungstrends Superfood, Vegan und Low-Carb heißen, wirken sogenannte XXL-Restaurants wie aus einer anderen Welt. XXL-Restaurants, das sind Lokale, in denen die Portionen eigentlich zu groß sind, um sie allein aufzuessen: Schnitzel, die ein Kilo wiegen, oder Burger mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Vor etwa zehn Jahren kam die Geschäftsidee aus den USA nach Deutschland. Heute gibt es rund 200 XXL-Restaurants. Wie Gourmets, die zu Sternerestaurants pilgern, nehmen auch die Fans des hemmungslosen Schlemmens lange Anfahrtswege in Kauf – auf der Facebook-Seite des Restaurants Harzer Schnitzelkönig im niedersächsischen Lautenthal berichten Gäste stolz davon, dass sie 100 Kilometer weit gefahren sind. Die meisten XXL-Restaurants sind eher dort, wo es viele Mägen gibt, also in den Städten. Nur an München ist die XXL-Mode vorbeigegangen. Eigentlich nicht verwunderlich, weil hier traditionell üppige Bratenstücke auf den Tellern liegen. Im Essen war man in Bayern schon immer ganz groß.

Recherche: Anton Dorow