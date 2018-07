Harald Martenstein Über Musicals

Hamburg ist auch deutsche Musicalhauptstadt. Als ich ein junger Feuilletonredakteur war, das unwürdigste und rangniedrigste Mitglied der hochehrwürdigen Feuilletonfamilie, wurde mir unter anderem das Sachgebiet "Musical" zugeteilt. Dass ich von Musicals keine Ahnung hatte, versteht sich wohl von selbst. Ich habe nur Ahnung von coolen Sachen. Die Sachgebiete wurden unter Statusgesichtspunkten verliehen, ähnlich wie Ministerposten im Kabinett. Wenn du in der Politik unwichtig bist oder zu jung, musst du halt das Ressort Verkehr übernehmen.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Ich sagte mir, dass ich immerhin Geld dafür bekomme, da kann ich nicht auch noch erwarten, dass es mich interessiert. Und ich durfte reisen, zum Beispiel nach Duisburg (Les Misérables). Ich erinnere mich an etliche Fahrten in verratzte Ruhrgebietsmetropolen oder verschlafene Regionalkapitalen, deren Namen ich vergessen habe, da liefen in der Regel die Musicals. Hinterher waren immer alle Restaurants geschlossen. Erstaunlich, dass sie in Hamburg Musicals zeigen, sagte ich mir, diese Stadt ist doch ganz interessant. Eigentlich hätten die das doch nicht nötig.

Die Musicals bestanden immer aus einem Ohrwurm, der einen noch tagelang verfolgte, obwohl er nicht originell klang. Es gibt kein Bier auf Hawaii, Hänschen klein oder Baby Baby balla balla wären ideale Musicalsongs, natürlich mit anderen Texten, da müsste mehr Erotik in den Text hineingeschrieben werden. Außer dem unoriginellen Hit habe ich da überhaupt nichts Musikalisches entdeckt in den Vorstellungen, der Hit wurde ein paar Mal variiert, der Rest waren Geräusche, die mithilfe von Musikinstrumenten hergestellt wurden. So was wie eine musikalische Idee konnte ich nicht erkennen. Die Darsteller mussten singen und schauspielern können, die meisten konnten nur eines von beidem gut, einige konnten nichts von beidem. Die Story war häufig einem berühmten Roman, Film oder Theaterstück entnommen, oder es ging um die Biografie eines berühmten Menschen.

Das Publikum raste vor Begeisterung, wie ich Publikum selten habe rasen sehen. Als ich in Cats war, lief das in Hamburg schon jahrelang. Der Auftrag lautete, zu schauen, ob die Inszenierung nichts von ihrer sagenhaften Power verloren habe. Die Leute jubelten am Ende fast eine halbe Stunde lang. Ich wurde immer verärgerter, weil ich als Rezensent bis zum Ende bleiben musste, und befürchtete, dass ich wegen der Uhrzeit wieder kein geöffnetes Restaurant finde. Da kann man, wie ich lernen durfte, in Hamburg beruhigt sein. Mit Hamburg als Musicalmetropole haben die Musicalfans echt Glück gehabt.

Es wirkte auf mich, als seien diese Menschen nur ein Mal im Jahr im Theater, und am Ende sagen sie sich, so, andere gehen zehnmal ins Theater, wir nur ein Mal, aber die Freude hinterher ist ja bei einem Theaterbesuch mit das Schönste. Also freuen wir uns einfach zehnmal so lange, wie es angebracht wäre, da haben wir mit den Stadttheaterabonnenten freudemäßig gleichgezogen und Geld gespart. Die Karten sind fett teuer. Je mehr Geld man für etwas bezahlt hat, desto größer der innere Widerstand, vor sich selbst zuzugeben, dass es nicht gut ist, wussten Sie das? Deshalb sind Kritiker kritisch, sie haben nichts bezahlt. Ich war aber von dem Jubel so eingeschüchtert, dass ich mich fast nie getraut habe, die Musicals zu verreißen. Wenn ich die alten Texte lese, weht mich ein Hauch von Populismus an. Aber am Ende kommt die Wahrheit immer raus, außer vielleicht in den Memoiren von Helmut Kohl.