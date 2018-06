An dieser Stelle sollte das Rezept für ein Linsencurry stehen, aber der September war so warm, dass ein Salat mit curryartigen Zutaten daraus wurde. Das Dressing wird wie eine Würzpaste zubereitet. Auf die Idee bin ich in einem dieser veganen Restaurants in Berlin-Mitte gekommen, die wie eine Praxis für Schönheitschirurgie eingerichtet sind und wo man immer etwas lernt oder wo ich immer etwas lerne. Was ist eine Maca-Knolle? Wie isst man eine Cupuaçu-Frucht? Und kommt Kokosblütenstaub aus dem Feenreich im Inneren der Erde?

Ich habe bei diesem Rezept das Feenhafte subtrahiert, weil ich meine geschätzten Leser inzwischen ganz gut kenne. Deshalb weiß ich, dass sie, ganz wie ich, nicht zu den ehrgeizigsten Köchen zählen, sondern wahrscheinlich, ganz wie ich, einfach sehr gern essen. Und wenn man gern isst, fängt man eben irgendwann an zu kochen, und wenn man sich ein bisschen Mühe gäbe, könnte man irgendwann besser werden, aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Jedenfalls gibt es die hier benötigten Zutaten meiner Erfahrung nach im Supermarkt oder im Bio-Supermarkt.

Linsen ohne Salz gar kochen, das dauert je nach Sorte 20 bis 30 Minuten (die Garzeit wird auf der Packung angegeben). In der Zwischenzeit die Cashews in einer Pfanne ein paar Minuten rösten. Kurz abkühlen lassen, in eine hohe Rührschüssel geben. In diese auch den grob gehackten Ingwer geben sowie Kurkuma, die Korianderblättchen und die Chilischote (eventuell hat man vorher die Kerne entfernt und damit etwas von der Schärfe). Das Kokosöl, das im Gegensatz zu anderen Ölen fest ist, bei schwacher Hitze zerlassen (zum Beispiel in der Pfanne, die noch vom Nüsserösten heiß ist). Salzen und alle Zutaten mit dem Pürierstab zu einer gleichmäßigen Paste mixen. Gurke in kleine Würfel schneiden, mit den Linsen mischen, die Paste dazugeben. Nachsalzen und 30 Minuten ziehen lassen. Vor dem Servieren mit Korianderblättchen garnieren.

Scharf-würziger Linsensalat (für 2 Personen)



Zutaten - 130 g bissfeste Linsen (zum Beispiel Beluga oder du Puy), 70 g Cashewnüsse, 1 Stück Ingwer (1 cm groß), 1 TL Kurkuma, 1 gute Handvoll frischer Koriander, ½ kleine rote Chilischote, 1 EL Kokosöl, Salz, 1 Salatgurke