Duschvorhang Wie ich an einem Duschvorhang scheiterte

Seit einiger Zeit fehlt etwas in meinem Bad. Da klafft eine Lücke, etwa 150 Zentimeter hoch – zwischen der Stange, an der einmal der Duschvorhang hing, und dem Wannenrand. Seit es diese Lücke gibt, kann ich nicht mehr richtig duschen, und morgens habe ich schlechte Laune.

Ich habe den Fehler begangen und den schon kaputten Vorhang entsorgt, ohne Ersatz zu haben. Seitdem stehe ich jeden Morgen verkrampft in der Wanne, ganz nah an der Wand, damit nicht so viel Wasser danebenspritzt und der Boden neben der Wanne nicht völlig überflutet wird, denn den Duschkopf halte ich in der Hand. Wie viel Wasser sich bereits auf dem gefliesten Boden angesammelt hat, muss natürlich trotzdem während des Duschens überprüft werden. Gekonnt beuge ich mich über den Rand der Badewanne und greife mit der einen Hand nach dem Badvorleger, um ihn dorthin zu schieben, wo das meiste Wasser ist, damit der Stoff es aufsaugt. Mit der anderen Hand umklammere ich dabei weiter den Duschkopf.

Ich gebe zu, mein Problem ist eigentlich nur eine Mischung aus Faulheit und Unentschlossenheit. Man will Leuten, die mal vorbeikommen, ja nicht nur durch die Wohnzimmereinrichtung die richtige Geschichte über sich selbst erzählen, sondern auch durch den passenden Duschvorhang. Ein weißer Duschvorhang sagt zum Beispiel: Ich bin geschmackvoll, bodenständig und flexibel. Ein durchsichtiges Modell tönt: Ich muss mich nicht verstecken, in meiner Welt gelingt fast alles!

Neulich war ich bei Ikea und wurde schnell fündig. Zuerst war ich mir ganz sicher, den richtigen Vorhang ergattert zu haben. Zurück im Badezimmer, stellte ich mit großer Verwunderung fest: Der Traum in Weiß mit leicht transparenten Stoffeinarbeitungen war irgendwie zu lang. Na ja, macht nichts, dachte ich erst. Macht aber doch was, merkte ich bald. Also wurde auch Vorhang Nummer zwei sehr schnell entsorgt. Da sich der Weg zu Ikea nicht gelohnt hatte, versuchte ich es bei Karstadt. "Wo sind denn Ihre Duschvorhänge?" – "Den Gang links entlang, dann vorne rechts." Die Auswahl war nicht gerade überwältigend. Ich fragte nach den klassischen Optionen – am besten einfarbig, ohne Verzierungen oder Muster. Die schlichten Modelle waren aber viel zu teuer, 50 Euro und aufwärts. Ich bedankte mich und war mental schon bei der dort ebenfalls angebotenen Weltkarten-Variante. Aber bei der Vorstellung, täglich mit der ganzen Welt in die Dusche steigen zu müssen, wurde mir sofort schwindlig.

Gott sei Dank scheiterte auch diese Notlösung wieder an der Größe des Vorhangs. Die Verkäuferin erklärte, dass es den passenden Vorhang für mein Bad nur als Sonderanfertigung gibt. Aber Sonderanfertigungen will ich nicht. Ich bin unter 30. Mein Leben zwischen realem und digitalem Dasein ist kompliziert genug. Die Frau empfahl dann, leicht vorwurfsvoll, Ikea. Ich bedankte mich und fuhr nach Hause. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gebadet?