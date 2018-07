ZEITmagazin: Herr Fitz, in Ihrem neuen Film Terror – Ihr Urteil spielen Sie einen Kampfpiloten, der eine Passagiermaschine mit 164 Menschen abgeschossen hat und dafür vor Gericht steht. Die Maschine wurde von Terroristen entführt und sollte in ein Stadion stürzen. Um Tausende zu retten, beschloss der Pilot eigenmächtig den Abschuss. Spielen Sie ihn als Retter oder als Mörder?

Florian David Fitz: Ich glaube kaum, dass er sich selber als Mörder empfindet. Der Pilot handelt nicht aus Heimtücke. Er hat keinen Vorteil von seiner Tat, sondern will größeres Unheil verhindern. Danach ist sein Leben versaut. In seinen Augen opfert er sich.

ZEITmagazin: Die Staatsanwältin sieht das anders. Sie pocht auf das Gesetz und leugnet das Dilemma.

Fitz: Aber der Pilot muss es aushalten, wie in der griechischen Tragödie: Egal, was er tut, er wird schuldig. Es gibt keine gute Lösung, also entscheidet er sich für die weniger schlechte.

ZEITmagazin: Fiel es Ihnen schwer, diesen inneren Konflikt darzustellen?

Fitz: Solche Vorgänge – 164 Menschen abzuschießen – sind ja fast nicht vorstellbar. So ginge es einem vermutlich auch in Wirklichkeit. Im Moment ist man so unter Adrenalin, die Tragweite wird einem erst später klar. Der Pilot weiß um das Leid, und trotzdem steht er aufrecht da, denn er hat getan, was er für richtig hielt. Die Vorwürfe des Gerichts drücken ihn erst allmählich an die Wand.

Florian David Fitz 41, ist in München geboren. Nach dem Abitur ließ er sich an einer Bostoner Privatschule in Schauspiel und Gesang ausbilden. Der Film Terror – Ihr Urteil, in dem die Zuschauer am Ende das Urteil fällen, läuft am 17. Oktober in der ARD

ZEITmagazin: Gab es in Ihrem Leben auch mal eine Situation, in der Sie wussten: Egal, wie ich mich entscheide, ich mache mich schuldig?

Fitz: Gott sei Dank nicht. Aber das Tragische und Traurige ist mir auf der Schauspielschule anfangs sehr schwergefallen. Ich konnte auf der Bühne nicht heulen – bis mir eine tolle Schauspiellehrerin half, die mir beibrachte: Man darf eine Emotion nicht mit Macht heraufbeschwören wollen, sondern man muss sein Ziel mit geschlossenen Augen treffen. Ich lernte, das Ziel zu vergessen und zu fragen: Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du? Wenn man im Moment aufgeht, kommt die Emotion nach. Diese Erfahrung kann man übrigens auch in anderen Berufen machen. Es ist eine Entgrenzung.

ZEITmagazin: Mussten Sie denn selbst einmal gerettet werden?

Fitz: Ich bin mit zwölf Jahren fast ertrunken, aber da hat mich niemand gerettet. Ich nahm im Schwimmbad die Wasserrutsche, und im Becken war es so voll, dass ich nach dem Untertauchen nicht mehr hochkam. Als ich schon dachte, jetzt ist es vorbei, war da plötzlich eine Lücke, und ich tauchte auf.

ZEITmagazin: Sind Sie danach je wieder auf eine solche Rutsche gestiegen?

Fitz: Sofort danach, ja. Man darf sich der Panik nicht ergeben. Man liest ja, dass man eine Phobie mit Konfrontation bekämpfen kann. Seit ein paar Jahren bekomme ich zunehmend Probleme mit Höhe. Also versuche ich sie kleinzuhalten, quasi selbsttherapeutisch. Ich gehe zum Beispiel den Kaminkehrersteg auf meinem Dachfirst entlang, bis ich mich entspanne. Dann erst darf ich runter.

ZEITmagazin: Wissen Sie, woher Ihre Angst kommt?

Fitz: Sie hat mich eines Tages beim Wandern im Allgäu erwischt. Ich wollte mit einem Freund über einen Grat, daneben ging es mehrere Hundert Meter hinunter, und plötzlich machte mein Körper extremen Aufruhr. Ich musste mich hinsetzen. Ich kannte das gar nicht, dass einem der Körper nicht mehr folgt. Am schwierigsten war, das unter Männern einzugestehen. Ich habe mich dann hochgezwungen und bin mit sehr weichen Knien weiter.

ZEITmagazin: Was half Ihnen, weiterzugehen?

Fitz: Die Scham über meine Schwäche. Und das Wissen: Panikattacken breiten sich aus, wenn man sie nicht konfrontiert. Ich bin ein recht disziplinierter Mensch. Mich so unsicher zu fühlen war demütigend. Ich habe dann einen Witz gemacht, aus Männlichkeitsgehabe. Das war meine Rettung!

ZEITmagazin: Ihre liebste Rettergestalt im Film?

Fitz: Ich habe in dem Film Jesus liebt mich, bei dem ich selbst Regie führte, Jesus gespielt. Viel mehr Retter kann man nicht sein. Jesus wollte die Welt erlösen, indem er sein Leben opferte, trotzdem wurden seine Ideen später benutzt, um andere zu quälen. Ich habe mich bei dieser Rolle auf Momente konzentriert, wo Jesus sich besonders menschlich verhält: Er ist gar nicht begeistert, immer nur Opfer zu sein. Er hadert sogar mit Gott.

ZEITmagazin: Was ist einfacher: sich retten lassen oder Retter sein?

Fitz: Retter sein. Da hat man die Kontrolle. Aber wenn es sein muss, lasse ich mich auch retten.

Das Gespräch führte Evelyn Finger. Sie gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Anna Kemper und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe