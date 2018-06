Grafik: Was alles Weißes Haus genannt wird – und welche Funktion es hat

Hillary Clinton und Donald Trump kämpfen seit vielen Monaten darum: Sie wollen ins Weiße Haus, den Amtssitz des US-Präsidenten. Wenn es nur auf den Namen ankäme, könnten sie sich den anstrengenden Wahlkampf sparen, denn ein Weißes Haus findet man auch hierzulande – ganz leicht sogar. 77 Gebäude haben wir für unsere Karte ermittelt. Darunter sind viele, in denen man übernachten kann: Ferienhäuser auf Sylt oder Fehmarn, Hotels in Schwerin oder Bad Kissingen. In manchen befinden sich auch Restaurants, wie in Neuss, wo man ein Gericht names "Brunch Amerika" bestellen kann. Andere sind nicht jugendfrei: das Weiße Haus in Bad Bramstedt etwa, ein Bordell. Die meisten Namensvettern des Washingtoner Originals werden übrigens allein wegen ihrer weißen Fassade so genannt, wie dieses ja auch. Und welches Weiße Haus in Deutschland wird der Sieger der Wahl vom 8. November vielleicht tatsächlich einmal besuchen? Wahrscheinlich das Weiße Haus am Hamburger Alsterufer – es ist das US-Generalkonsulat.

Recherche: Norman Zellmer