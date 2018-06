Der klassische Albtraum eines Schauspielers dreht sich meist darum, dass man seinen Text vergisst. Du musst auf die Bühne, aber du weißt nicht, welches Stück es ist. Das Publikum und die anderen Schauspieler schauen dich an, aber du hast nicht den leisesten Schimmer.

Ewan McGregor 45, geboren in Perth, Schottland, ist einer der erfolgreichsten britischen Schauspieler. Seinen Durchbruch hatte er 1996 mit dem Film Trainspotting, dessen Fortsetzung im Februar in die Kinos kommt. Bereits diese Woche läuft McGregors Regie-Debüt Amerikanisches Idyll an, die Verfilmung von Philip Roths gleichnamigem Roman

Während der Arbeit an einem Film jedoch träume ich häufig, das Kamerateam sei in meinem Schlafzimmer. Ich habe die Augen geschlossen, aber ich kann fühlen, wie sie alle um das Bett herumstehen. Und ich frage sie: Soll ich besser so oder so liegen? Ist dort das Licht besser? Ich beginne, mich mit ihnen zu unterhalten. Ich fühle das Mikrofonstativ über meinem Kopf. Die Kamera bewegt sich. Schließlich kommt dieser halb wache Moment, in dem ich mich frage: Was machen all die Leute in meinem Schlafzimmer? Dann begreife ich allmählich, dass ich ja träume.

Beim Drehen sind die Ansprüche immens hoch. Allein schon durch dein eigenes Bedürfnis, die bestmögliche Arbeit zu machen. Du willst die ganze Zeit etwas erreichen. Und du verbringst den ganzen Tag damit: Du fängst frühmorgens an und hörst erst spätabends auf. Es bleibt wenig Zeit für etwas anderes. Dein Gehirn schaltet deshalb in den Film-Modus. Der Rest deines Lebens wird an den Rand gedrängt. Kein Wunder, dass dieser Film-Modus auch im Schlaf noch anhält.

Gerade habe ich Regie geführt, zum ersten Mal. Das wollte ich schon immer tun: herausfinden, ob ich das könnte. Die Arbeit ist ungeheuer befriedigend. Eine Offenbarung! Sich mit einem Kameramann eine Szene auszumalen, Wochen bevor die Schauspieler dazukommen. Über Farbpaletten zu sprechen. Die eigenen Ansichten und Meinungen weiterzuentwickeln. Wie viele Kameras? Wo stehen sie? Wie schnell wird die Szene? Welches Gefühl wollen wir vermitteln? Ich hatte großen Respekt vor dieser Aufgabe.

Während der Dreharbeiten hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum: dass ich das Team nicht finde. Und dann finde ich es in einem Raum, den ich nicht kenne. Aber ich komme nicht zu meinen Leuten, jemand zieht mich weg. Und ich sehe, dass ein anderer die Regie übernommen hat. Das war vermutlich die Angst, dass man mir nicht vertraut. Dass meine Ideen nichts taugen könnten. Versagensangst.

Jetzt ist der Film fertig, und ich fühle mich befreit. Es war eine großartige Produktion, mit einem großen Budget, unglaublichen Schauspielern, einem perfekten Drehbuch, auf der Basis eines großen Romans. Ich hoffe, es wird nicht meine letzte Regie-Arbeit gewesen sein.

Ich bin jetzt bereit für meinen nächsten Film. Einen Film in einem ganz anderen Stil, mit einem ganz anderen Ton. Ich denke an eine Geschichte aus unserer Zeit, die vielleicht in Schottland spielt, mit jungen Leuten. Sehr schnell gedreht, womöglich in nur fünf Wochen. Ich weiß noch nicht, was für eine Geschichte es genau sein wird. Aber ich freue mich sehr darauf.

