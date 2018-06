Kartoffelrezepte Ein Cowboy am Grill

Er wollte etwas aus seiner Heimat mitbringen. Das schönste Geschenk, das Südamerika der Welt gemacht hat. Also verteilte er 1.000 Pfund Kartoffeln – goldene, rote, violette, gelbe, orange, marmorierte – auf verschiedene Gepäckstücke und flog von Argentinien nach Frankfurt am Main. An den kleinen Kugeln und großen Klumpen klebte noch die Erde der Anden.

Es war 1995, und die International Academy of Gastronomy hatte Francis Mallmann eingeladen, im Schlosshotel Kronberg in der Nähe von Frankfurt am Main ein Mittagessen für die 27 Mitglieder der renommierten Akademie zuzubereiten. Mallmann war fast 40 Jahre alt und der erste südamerikanische Chefkoch, dem diese Ehre zuteilwurde. Die einzige Vorgabe war: südamerikanisches Flair. Mallmann schlug ein Neun-Gänge-Menü vor, bei dem die Kartoffel im Mittelpunkt stand. Serviert wurden Kartoffelsuppe und Kartoffelpüree, Kartoffelwickel und Kartoffelsoufflé und Kartoffeleiscreme, und die einzige Dekoration in der Mitte der feinen Tafel waren bunte Kartoffeln. Mit diesem Mittagsmenü gewann Mallmann den Grand Prix de l’Art de la Cuisine (den Oscar der Gastronomie) und reihte sich neben Sterneköchen wie Alain Ducasse ein. Es war der Beginn einer internationalen Karriere.

Doch dieses Mittagessen, das für Mallmann ein Experiment war, öffnete ihm auch selbst die Augen und führte ihn, der sich jahrelang in seinem Restaurant in Buenos Aires an der französischen Küche abgearbeitet hatte, zurück zu seinen Wurzeln und zur Küche seiner Kindheit in Patagonien: zu Barbecues über offenem Feuer und alten Kochtechniken der Gauchos. Einer Küche mit viel Fleisch, viel Rauch und viel Zeit.

Wenn er nicht reist, lebt Mallmann, heute 60, auf einer kleinen Insel im Lago La Plata in der patagonischen Provinz Chubut. Sein Versteck. Hier ist er glücklich, weil er sich nach nichts und niemandem außer den Jahreszeiten richten muss. Er hat sich ein kleines Haus aus Holz gebaut, mit einem alten Ofen in der Küche, bunten Teppichen auf dem Boden, schwerem Geschirr und Töpfen aus Gusseisen in wackeligen Regalen. Wenn man ihm beim Leben dort zusieht – das kann man zum Beispiel in der Serie Chef’s Table auf Netflix –, will man sofort seine Sachen packen, alles zurücklassen und in diesem absurd schönen Nirgendwo mit ihm und seinen jungen Kochgehilfen vor einem Feuer am Ufer des dunkelblauen Sees sitzen, eingehüllt in bestickte Decken, und ihm dabei zusehen, wie er das Lamm wendet und mit Wasser bespritzt, die heißen Grillplatten mit Butter einreibt, bevor er die zerdrückten Kartoffeln darauf verteilt, und an einem Glas Rotwein nippt. Kochen über offenem Feuer ist Mallmanns Spezialität – und sein Weg in die Freiheit, weil Flammen sich fast überall entzünden lassen.

Man hätte ihn am liebsten in diesem Kleinod am Fuß der Anden getroffen. Aber jemanden, der so rastlos ist wie er, muss man greifen, wo er sich greifen lässt: in London, an einem sonnigen Montag im Oktober zu einem Mittagessen im Scott’s, einem Fischrestaurant im Stadtteil Mayfair. Es ist ein Uhr, das Restaurant ist voller Damen mit großen Prada-Handtaschen, die Champagner und Austern bestellen, und jungen Business-Männern. Mallmann ist weniger auffällig angezogen als auf Fotos oder in Filmaufnahmen – kein lilafarbener Poncho, kein geblümtes Halstuch, kein Hut mit großer Krempe. Dafür eine schwarze Baskenmütze und ein olivgrüner Parka, darunter ein roter Kaschmirpullover, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Er hat sanfte blaue Augen und halblange graue Haare. Er kommt direkt vom Flughafen, aus San Francisco. Er hat Hunger.

"Wollen wir bestellen?", fragt er. Wir nehmen den gegrillten Heilbutt für zwei. Dazu, das entscheidet er, Rucola-Salat, dicke Bohnen, Spinat, kleine Kartoffeln und Weißwein.

Wann hat er angefangen zu kochen? Die Antwort, die folgt, ist keine, in der erste Rührei-Versuche im Kindesalter auftauchen, und auch keine, die wirklich endet, weil das Gespräch sich danach einfach von einer Anekdote zur nächsten weiterdreht.

Es gibt eine Erinnerung, die sein Verständnis von Gastlichkeit erhellt. Mallmann war acht Jahre alt. Freunde hatten seine Familie zum Mittagessen eingeladen. Unter einem Baum stand ein großer Holztisch mit weißer Tischdecke, weißen Servietten, Vasen mit Blumen. Es war Sommer, die Gäste waren fein angezogen. Im Hintergrund spielte Musik. Der Grill rauchte. Das Fett der argentinischen Rindersteaks tropfte, unter der Beobachtung männlicher Augenpaare, in die Glut. Man aß bis in den späten Nachmittag. An diesem Tag begriff Francis Mallmann, wie viel Freude es bereiten kann, an einem Tisch zusammenzukommen.

Diese Atmosphäre eines Grillfestes versucht er seit 40 Jahren immer wieder einzufangen. In seinen mittlerweile acht Restaurants in Europa und Amerika und überall da, wo Leute ihn dafür bezahlen, ausladende Barbecues unter freiem Himmel für sie auszurichten.

Mallmann ist in der Stadt Bariloche aufgewachsen, 1.500 Kilometer von Buenos Aires entfernt, in einem Tal der Anden. Sein Vater war Physiker, die Mutter Malerin. Mit 13 entdeckte er den Rock ’n’ Roll. Sein Vater hatte das Time Magazine abonniert, das immer mit drei Monaten Verspätung ankam. Mallmann bestellte die besprochenen Platten, deren Ankunft noch länger dauerte, und hörte pausenlos Radio. Die Musik veränderte sein Leben und brachte ihm Freiheit. Er ließ sich die Haare wachsen, kaufte sich Stiefel mit Absätzen und geblümte Hemden. "Als die Revolution der sechziger Jahre anfing, wollte ich nicht mehr in die Schule gehen", sagt er. Er brach mit 13 die Schule ab, zog aus und wohnte in einem Nachtclub, wo er als DJ arbeitete. Nun musste er selbst für sich kochen. Er hatte einen Sinn für Speisen und ein paar Kochbücher. Seine Mutter und seine Großmutter waren gute Köchinnen.

Mit 16 ging er nach Kalifornien, um endlich bei den Hippies zu sein, und schlug sich als Straßenmusikant und Zimmermann durch. Mit 19 kehrte er zurück nach Patagonien und eröffnete sein erstes eigenes Restaurant. Nicht weil er außergewöhnlich gut kochen konnte – er wollte einfach einen Ort schaffen, an dem solche Essen möglich waren wie jenes unter dem Baum, das ihn in seiner Kindheit so beeindruckt hatte.

Ein Freund, der in Frankreich eine Kochausbildung absolviert hatte, half ihm, schürte aber auch Sehnsüchte. Nach einem weiteren Jahr war Mallmann klar, dass er nach Paris musste. "Kochen ist ein Handwerk", sagt er, und ein Handwerk muss man lernen. Mallmann ging bei den berühmtesten Köchen Frankreichs in die Lehre, bei Paul Bocuse, Roger Vergé und Alain Senderens. "Frankreich ist in meinen Händen", sagt er und lehnt sich zurück in den weichen, mit bordeauxfarbenem Leder gepolsterten Stuhl. Ich koche nicht mehr französisch, aber es ist ein Teil von mir." In den Sterneküchen lernte er vor allem Geduld: "Man darf nie in Eile sein. Um kochen zu können, muss man Abläufe tausendmal wiederholen, sie technisch begreifen." Das versucht er auch seinen Lehrlingen beizubringen: still vor der Pfanne stehen zu bleiben und genau hinzusehen, was passiert. Wahrzunehmen, wie sich der Geruch verändert und die Beschaffenheit. Kochen heißt auch, Stille aushalten und deuten zu können.

Gerade habe er für eine Gesellschaft in den Weinbergen im kalifornischen Napa Valley gekocht und gegrillt, erzählt Mallmann. Das Fleisch lag neun Stunden über dem Feuer. Die ersten Stunden hat er nur danebengesessen und zugeschaut, wie die Flammen sich bewegen. Feuer bleibt nie gleich. Es ist ungestüm und fragil. Ein bisschen wie die Liebe.

Francis Mallmann ist ein Gaucho, die südamerikanische Ausgabe des Cowboys. Einer der modernen Sorte mit Internetanschluss und Facebook-Profil. Er hat sich, wie seine argentinischen Vorfahren, von den Fesseln seiner Herkunft befreit, hat ein Handwerk gelernt und ist ausgewandert. Er hat einen Weg gefunden, aus diesem Mythos Kapital zu schlagen, und sich über die Jahrzehnte zum Gaucho-Starkoch Südamerikas hochgegrillt.

Seine Küche lebt von den alten Kochtechniken unter freiem Himmel. Rinderhälften werden an ein Holzkreuz neben dem Feuer genagelt. Kartoffeln, Kürbisse und Zwiebeln, eingeschlagen in feuchte Tücher, werden in Feuergruben versteckt. Er backt Brot auf offener Flamme und legt Fisch in Salzkruste zwischen die Glut. Die Rezepte in seinen Kochbüchern (von denen zwei, Land der Feuer und Grillen argentinisch, auf Deutsch im Heel Verlag erschienen sind) sehen vor, dass man den Grill stark anheizt oder den Ofen voll aufdreht. Dass man Fleisch und Fisch, ein paar Kartoffeln und Salat als Beilage kauft und mit vielen Freunden vor einem Feuer steht. Kochen ist für Mallmann auch ein Mittel, um Raum für verbindende Rituale zu schaffen und sich aus dem täglichen Trott zu befreien.

Ein Ober in schwarzem Anzug und mit akkurat gescheiteltem Haar bringt in dem Londoner Fischrestaurant aufgeschnittene Tomaten und Mozzarella, "etwas zum Naschen, solange Sie warten". Mallmann greift nach dem Besteck, teilt den weißen Ball in zwei Hälften, hebt die eine auf meinen Teller und zieht den Rest zu sich heran. Zusammen essen schafft Nähe.