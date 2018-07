David Galloway "Im Schlafzimmer des Schahs hing ein Renoir"

Als David Galloway vor 30 Jahren sein Haus im provenzalischen Forcalquier kaufte, war es eine Bruchbude. Heute ist es eine Wunderkammer voller Kunst und Kitsch, mit liebevoll ausgestatteten Zimmern, einem Atelier für Künstler und einer beeindruckenden Bibliothek. Es ist das Sinnbild für das Leben des emeritierten Professors, das von seiner Liebe zur Kunst geprägt ist: Galloway kannte Andy Warhol und Leonard Bernstein, Keith Haring, Pina Bausch und Joseph Beuys, er hat Ausstellungen kuratiert und Kunstbücher geschrieben. 1977 brachte ihn diese Liebe in den Iran: Als Chefkurator am Teheraner Museum für Zeitgenössische Kunst kaufte er im Auftrag von Farah Diba Pahlavi, der Frau des Schahs, Werke westlicher Künstler. Es entstand eine beeindruckende Sammlung, die als bedeutendste Sammlung westlicher Kunst außerhalb der westlichen Welt gilt. Die Sammlung ist noch nie außerhalb von Teheran gezeigt worden, und seit der Iran sich langsam öffnet, buhlen Museen aus aller Welt darum, die Bilder von Jackson Pollock, Pablo Picasso, Roy Lichtenstein oder Mark Rothko auszustellen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier setzte sich dafür ein, die Bilder in Berlin zu zeigen – aber nach monatelangen Verhandlungen und Ärger hinter den Kulissen ist es unsicher, ob die begehrte Sammlung tatsächlich wie ursprünglich geplant in diesem Winter in Berlin zu sehen sein wird.

ZEITmagazin: Herr Galloway, wie wurde Farah Diba auf Sie aufmerksam?

David Galloway: Ich war Mitte der siebziger Jahre oft in Teheran, weil ich dort eine Ausstellungsreihe namens Art Today – USA organisierte. Dorthin kamen viele iranische Künstler. Und eines Tages im Frühjahr 1977 schaute Farah Diba vorbei.

ZEITmagazin: Die Frau des Schahs tauchte einfach so in Ihrer Ausstellung auf?

Galloway: Ja. Sie war charmant, offen und überhaupt nicht aufgesetzt. Sie hat viele Fragen gestellt und auch einige Werke der Künstler erworben, die ich präsentierte. Sie war begeisterungsfähig, wenn es um Kultur ging. Im Iran wurden damals auf ihre Initiative hin in vielen Städten Museen gebaut, die sich vor allem dem vorislamischen und islamischen Kulturerbe des Irans widmeten; in Schiras hatte sie 1967 ein Festival für avantgardistische Musik, Tanz und Theater gegründet. Das Museum für Zeitgenössische Kunst war in diesem Gesamtprojekt ein kleines, aber strahlendes Juwel in einer sehr großen Krone.

ZEITmagazin: Wenig später bot Ihnen Farah Diba den Posten des Chefkurators an. Mussten Sie lange überlegen, bis Sie zusagten?

Galloway: Nein, ich fand die Aufgabe gleich sehr spannend. Das Problem war, dass ich als Professor der Universität Bochum nicht so schnell beurlaubt werden konnte. Aber es gab damals eine enge Verbindung zwischen dem Iran und Nordrhein-Westfalen: Der Schah hatte auf Initiative von Krupp-Chef Berthold Beitz mit dem Kauf von 25 Prozent der Aktien den Konzern gerettet, aber nun fragten sich in NRW alle ängstlich, was die Iraner vorhatten. Als Farah Diba mir das Angebot machte, sagte ich ihr: Das klappt nur, wenn Sie direkt nach Düsseldorf schreiben und sagen: Wir wollen Mr. Galloway. Meine Beurlaubung war innerhalb von einigen Wochen durch.

ZEITmagazin: Wie waren Sie überhaupt dazu gekommen, im Iran Ausstellungen zu machen?

Galloway: Als Professor für Amerikanistik war ich mehrmals im Jahr auf Vorlesungsreise. Im Nahen Osten hatte ich Leute kennengelernt, die für die Iran–America Society arbeiteten, ein Kulturzentrum in Teheran. Sie luden mich als Kurator ein. Daher kannte ich bereits viele Iraner und freute mich, als ich im Juli 1977 nach Teheran kam.

David Galloway 79, stammt aus Memphis. Er hat in Harvard studiert und war 30 Jahre lang Inhaber des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Ruhr-Universität Bochum. Galloway arbeitet als Autor und Kurator, früher unter anderem im Iran.

ZEITmagazin: Sie hatten nur dreieinhalb Monate bis zur Eröffnung des Museums. Was war noch zu tun?

Galloway: Oh, sehr viel! Nicht mal das Gebäude war ganz fertig, wir arbeiteten auf einer Baustelle. Meine Aufgabe war vor allem, die Ausstellungen zur Eröffnung zu planen und die Sammlung auszubauen. Dafür musste ich mir erst mal einen Überblick verschaffen: Den größten Teil der Sammlung gab es schon, aber niemand wusste genau, welche Werke wo aufbewahrt wurden. Ich habe zum Beispiel zufällig erfahren, dass einige in einem alten Palast eingelagert worden waren. Wir fanden dort unter Staubschichten Hunderte Bilder.

ZEITmagazin: Was waren das für Werke?

Galloway: Zumeist iranische Kunst. Um junge Künstler zu unterstützen, hat das Büro von Farah Diba damals gekauft, gekauft, gekauft. Und dazwischen lag auch mal ein Picasso.

ZEITmagazin: Und von dem wusste niemand etwas?

Galloway: Doch, irgendwer sicher. Aber es gab kein Register. Als wir alles gesehen hatten, fragte ich einen Mitarbeiter, was in den zwei riesigen Transportkisten sei, die im Vorhof des Palasts standen. Er sagte: Baumaschinen. Wir verluden unsere Bilder, aber als wir abfahren wollten, hatte ich eine seltsame Ahnung: Ich musste wissen, was in den Kisten war. Die anderen haben mir geholfen, auf die erste Kiste zu steigen, mit einem Brecheisen stemmte ich sie auf. Als ich reinsah, schaute eine Skulptur des englischen Bildhauers Henry Moore zurück. Und in der anderen Kiste war noch eine zweite.

ZEITmagazin: Die beiden Werke gehören heute zu den wichtigsten Stücken der Sammlung.

Galloway: Sie wurden zum Zentrum des Skulpturenparks, in dem Werke von Max Ernst, Georges Braque, Picasso, Man Ray und Alberto Giacometti standen. Als wir die Skulpturen aufstellen wollten, habe ich Moore angerufen, um zu fragen, welche Art von Sockel er sich vorstellte. Er war sehr hilfsbereit, und am Ende sagte er beiläufig: "Oh, by the way, my bookkeeper informs me that those works seem never to have been paid for."

ZEITmagazin: Eine sehr höfliche Art, seine Schulden einzutreiben ...

Galloway: Es war alles ein großes Durcheinander. Auf der Museumsbaustelle hatten wir nur ein einziges Telefon, im Büro, und ich war meistens in den Ausstellungsräumen unterwegs. Es klingelte dauernd, und dann musste ich durchs ganze Haus laufen. Der französische Künstler Arman rief gern von seinem Autotelefon an, sagte: "Hallo, hier ist Arman. Oh, entschuldige, Moment, wir fahren gerade in einen Tunnel." Das Gespräch brach ab, er rief wieder an, und ich musste wieder über den harten Betonboden laufen – der richtige Boden war noch nicht verlegt. Ich habe zum Schluss 18 Stunden am Tag gearbeitet, und obwohl ich stabile Schuhe trug, hatte ich blutige Füße. Ich musste mich neben der Kunst auch noch um alles mögliche Material kümmern, das noch fehlte und das wir importieren mussten: ein Hängesystem, Türgriffe für die Toiletten, Leuchtkörper. Die Qualität des Papiers im Iran reichte nicht aus, um gute Farbdrucke für Kataloge zu machen, wir haben es tonnenweise in Deutschland gekauft. All das wurde am Frankfurter Flughafen gesammelt, auch die Kunst, und zweimal hat die iranische Luftwaffe mit einer 747 alles rübergeflogen.