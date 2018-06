Die Schwarzwurzel sieht auf den ersten Blick eher aus wie ein Stück Holz als wie ein Nahrungsmittel, und wenn man sie von ihrer unansehnlichen Schale befreien will, leistet sie Widerstand: Sie sondert einen klebrigen, kautschukartigen Saft ab und verfärbt sich schnell braun. Zum Schälen trägt man am besten Gummihandschuhe und eine dunkle Schürze. Kein Wunder, dass sie im Gemüseregal selten geworden ist. Dabei galt sie schon bei Kelten und Germanen als Heilmittel gegen Schlangenbisse und Herzleiden. Sie ist mit dem Löwenzahn verwandt, reich an Mineralien und Vitaminen und stammt ursprünglich aus Südeuropa. Heute wird sie vor allem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland angebaut und als lokales Wintergemüse wiederentdeckt. Wenn die Schwarzwurzel in der traditionellen Béchamelsoße liegt, wird sie zumindest optisch ihrem Beinamen "Spargel des kleinen Mannes" gerecht. Doch sie schmeckt eher nussig und erinnert ein bisschen an Sellerie. Isabel Remuß, Küchenchefin auf dem Landgut Schönwalde bei Berlin, kombiniert sie mit einer Orangen-Ingwer-Soße.

Die Schwarzwurzeln gründlich abbürsten, putzen, schälen und in 4 cm lange Stücke schneiden. Sofort in kaltes Zitronenwasser legen. Ingwer schälen und sehr fein würfeln. Zwei Orangen heiß abwaschen, die Schalen fein abreiben, Früchte filetieren, übrige Orangen auspressen. Für den Karamell den Zucker in einem schweren Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, bis er leicht braun wird. Mit dem Saft der Orangen ablöschen. Ingwer, Kardamomkapseln, Orangenschalen und Schwarzwurzeln hinzufügen und in ca. 20 Minuten sanft weichköcheln. Kardamom entfernen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und – wer mag – mit etwas kalter Butter binden. Die Orangenfilets hinzugeben. Dazu passt kross gebratenes Zanderfilet oder Entenbrust.

Schwarzwurzeln mit Orangensoße (für 4 Personen)

Zutaten – 1 kg frische Schwarzwurzeln, 1 Zitrone, 50 g Ingwer, 6 Bio-Orangen, 40 g Zucker, 4 Kardamomkapseln, Salz, Pfeffer, Butter