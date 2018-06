Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Eine Freundin war vor vielen Jahren mal frisch verliebt in einen Typen, der morgens nach dem Aufwachen eine Fernbedienung in die Hand nahm und vom Bett aus den Heizlüfter im Badezimmer anschaltete. Sie dachte damals: Dieser Typ ist entweder unglaublich faul, oder er hält sich für James Bond. Beides ist keine gute Grundlage für eine Beziehung, und so lief sie wenig später sehr skeptisch ins Bad. Und merkte: Es hatte keine richtige Heizung, war aber dennoch schön gemütlich warm.

Die Fernbedienung war also weder Faulheit noch Showeffekt, sondern einfach nur eine sehr gute Idee. Die beiden sind übrigens immer noch zusammen.

Heute nennt man die Weiterentwicklung solcher Ideen Smart Home. Und die Vorstellung, noch im Bett zu liegen, während aus der Küche der herrliche Geruch von frischem Kaffee lockt, ist ziemlich leicht realisierbar: entweder mit einem Stecker mit Zeitschaltuhr oder, etwas moderner, einem Smartstecker wie dem von TBS, den man per App programmiert und steuert. Das bietet den Vorteil, dass man Zeitschaltuhr und Fernbedienung zugleich hat: Man kann mehrere Uhrzeiten einprogrammieren und den Stecker auch direkt per Bluetooth einschalten. Mir jedenfalls fiel das Aufstehen in der Testphase viel leichter als sonst, weil der Kaffee auf mich wartete. Nur als ich am Wochenende nach dem Aufwachen per App den Stecker einschalten wollte, merkte ich, dass die Bluetooth-Verbindung leider nicht von meinem Bett bis in die Küche reicht. Ich muss wohl darauf warten, dass meine Wohnung so smart ist, dass sie meine Wünsche erraten kann. Aber bevor das passiert, mache ich mir den Kaffee dann doch lieber selbst.

Technische Daten

Maße: 53 x 53 x 35 mm; Reichweite: bis zu 15 Meter; Android 4.3 oder iOS 7; Stromverbrauch wird in der App angezeigt; Preis: 38 Euro