Der Vergleich zwischen einer frischen Pflaume und einer Trockenpflaume fällt für Letztere natürlich ungünstig aus. Das kleine, schrumpelige Ding behauptet zwar, früher, also im Sommer, selbst mal eine Schönheit gewesen zu sein. Doch niemand will ihr so recht glauben. Wer sich vergleicht, hat sowieso schon verloren. Die Trockenpflaume sollte sich auf ihre eigenen Stärken berufen. Sie schmeckt intensiv, weich und samtig, und sie ist ausdauernd wie der europäische Winter: Man kauft eine Tüte, vergisst sie im Schrank; Monate später – es ist immer noch Winter – findet man sie wieder, und die Pflaume schmeckt köstlich, als wäre nichts gewesen. In Frankreich wird sie in einen starken Alkohol eingelegt, Rum, Armagnac, Cognac, was auch immer. Dann wird sie Zutat eines im Ofen gebackenen Eierkuchens. Der Far breton schmilzt im Mund und schmeckt so karamellig, marzipanig, süß und saftig, dass der Sommer für einen Moment zumindest gar nicht mehr das einzig Wahre zu sein scheint.

Zunächst die Pflaumen in Rum einlegen und ungefähr 15 Minuten lang ziehen lassen. Die Eier verrühren, den Zucker hinzufügen, zusammen schaumig schlagen. Dann Mehl, Milch, Salz und den Rum, in dem die Pflaumen lagen, dazugeben. Alles zu einem flüssigen Teig verrühren. Die Pflaumen in eine leicht gebutterte Auflaufform geben. Diese sollte nicht zu klein sein, also ungefähr eine Länge oder einen Durchmesser von 30 cm haben. Den Teig in die Form gießen, er sollte ungefähr 2 cm hoch in der Form stehen. Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den Kuchen 40 Minuten lang backen, dann abkühlen lassen.

Far breton (Kuchen mit getrockneten Pflaumen)

Zutaten – 200g Trockenpflaumen, 5 EL Rum, 5 Eier, 250g Zucker, 250g Mehl, 1 Liter Vollmilch, 1 Prise Salz, etwas Butter für die Form