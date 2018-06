Arabische Welt Krieg. Und Frieden?

Als Kind hat mich mein Vater manchmal zum Friseur im Keller einer Moschee in Frankfurt am Main mitgenommen. Im Flur hing dort ein Porträt des damaligen PLO-Chefs Jassir Arafat. Sein Gesicht war dezent retuschiert worden. Er wirkte sanfter und heller als in meiner Fernsehrealität, die Anfang der neunziger Jahre vom ersten Golfkrieg, vom Osloer Friedensprozess und von der Biene Maja geprägt war. Arafats Augen leuchteten regelrecht auf dem Bild mit dem goldenen Rahmen. Mit dem schwarz-weiß karierten Palästinensertuch auf dem Kopf blickte er triumphierend zum Horizont. Irgendwie hat dieses Bild damals, als ich fünf Jahre alt war, in mir den Eindruck verfestigt, dass Arafat der König der Araber sei und vielleicht sogar irgendwann die ganze Welt befrieden werde.

Eine der vielen Gefahren für die Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten besteht darin, dass sich zu viele Außenstehende auf dem Wissensstand eines fantasietrunkenen Kindergartenkinds befinden. Die Bilder der Armut, des Leids und des Terrors mischen sich in ihrer Wahrnehmung mit Unwissen, Fantasiegebilden und Vorurteilen. So führen diese Bilder nur zu mehr Missverständnissen, fatalen Interventionen und "Kämpfen zwischen den Kulturen".

Dabei sind die internen Konflikte der betroffenen Länder, Völker und Minderheiten schon kompliziert genug. Es lohnt sich also, ganz genau auf diesen für die Menschheitsgeschichte so besonderen Landstrich zu schauen, auf eine Region, die der Ursprung aller abrahamitischen Religionen und überhaupt der modernen Zivilisation ist.

Region? Was soll eigentlich diese "arabische Welt" sein? Es gibt keine Gegend auf der Erdkugel, die vielfältiger und schillernder ist als jene zwischen Casablanca und Bagdad. Daher hat es etwas Willkürliches, wenn wir in Deutschland und Europa pauschal von "einer Region als Pulverfass" schreiben. Und es ist mehr als nur nachlässig, wenn wir Libyen mit dem Libanon verwechseln oder glauben, dass alle "dort unten" lebenden Männer bärtige, geifernde Islamisten sind.

Dennoch eint die Menschen südlich und östlich des Mittelmeers ein gefühlt uraltes Schicksal: der politische Dauerausnahmezustand, der nicht selten in Gewalt kulminiert und sich – teilweise in Stellvertreterkriegen – über die während und nach der Kolonialzeit künstlich gezogenen Grenzen hinwegsetzt.

Die entscheidende Herausforderung für jene, die die Nachrichten verfolgen, besteht darin, sich auf die verzwickten Konstellationen dieser einzelnen Konflikte einzulassen. Ich weiß, dass dies lästig, deprimierend und anstrengend sein kann, doch Meldungen über den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Mossul, über Chemiewaffeneinsätze des Assad-Regimes in Aleppo, verhungernde Kinder im Südjemen, Regierungskrisen in Tunis oder soziale Proteste in Nordmarokko kann man überhaupt erst dann verstehen, wenn man unvoreingenommen in die Vergangenheit blickt.

Wo fängt sie an, und wo endet die arabische Welt? Es ist nicht eindeutig, denn diese Region wird von territorialen Konflikten, orientalistischen Fantasien und im Kolonialismus willkürlich gezogenen Grenzen definiert. © ZEITmagazin

Was heute passiert, hat immer etwas mit den Meldungen von vor zehn, fünfzig, hundert Jahren zu tun. Das gilt für diesen aufgewühlten Landstrich ganz besonders. Jedes Mal, wenn Sie beispielsweise ein Bild von einem gekenterten Flüchtlingsboot im Mittelmeer sehen, sollten Sie sich also mindestens fragen, was vor zehn Jahren und danach passiert ist und diese Menschen dazu gebracht hat, heute in einem Gummiboot das Meer zu überqueren und dabei ihr Leben zu riskieren.

Paolo Pellegrin, einer der renommiertesten Reportagefotografen der heutigen Zeit, hilft bei der hermeneutischen Nachrichtenlektüre, also bei der historisch kontextualisierten Deutung von schnell geschriebenen Meldungen aus Redaktionen und Nachrichtenagenturen oder auch von Einträgen in den sozialen Medien. Pellegrins Werk kann dazu dienen, den Nahen Osten und Nordafrika besser kennenzulernen, die Manifestation der Geschichte im Jetzt zu erkennen, die Schmerzen der Menschen dort zumindest ansatzweise zu spüren. Durch seine Kameralinse können wir die Kulturen, Religionen, politischen Strömungen, die Konflikte in unserer Nachbarschaft besser verstehen.

Und sogar hierbei stellen sich lästige, aber notwendige Fragen: Wer sind wir? Und wer sind diese Nachbarn? Der gebürtige Italiener Pellegrin sagt: "Ich fühle mich im südlichen Mittelmeer heimisch, ich verstehe auf Anhieb die kulturellen Codes, den Geschmack, die Musik, die Art, sich zu grüßen, sich zu kleiden, zu reden. Und gleichzeitig profitiere ich als Gast von der tief verwurzelten Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen dort, das hilft mir sehr bei meiner Arbeit als Fotograf."

Doch so viele Konflikte, so viele Kriege, so viel Gewalt und Verachtung haben die Region fest im Griff, dass sich folgende Frage von selbst stellt: Wie konnte es im Jahr 2016 in der arabischen Welt nur so weit kommen?