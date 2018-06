Reisefotografie Ein Trip in unbekanntes Land

Als die Fotografen Nico Krebs und Taiyo Onorato 2013 aufbrachen, um sich dem Mythos Ost zu nähern, hatten sie diffuse Bilder im Kopf: Sowjetunion, Postkommunismus, religiöse, ethnische, territoriale Wirren. Ihr Buch Continental Drift erzählt davon. Von den Vorurteilen und Überraschungen, von der Unzugänglichkeit einer Weltgegend im Umbruch, die so nah ist und doch unendlich weit weg. Bis Ulan-Bator in der Mongolei sind die beiden gekommen. Und haben sich selten so zu Hause gefühlt, wie auf dieser zufällig gewählten Route von West nach Ost.