Brasilien So komme ich da hin!

1. Flug: Im Flugzeug nach São Paulo sitzen weitaus mehr Geschäftsleute als Touristen – gut so! Genießen Sie das berauschende Gefühl, bald Kenner eines in Europa weitgehend unbekannten Eldorados zu sein. Der Flughafen liegt am nordöstlichen Rand von São Paulo. Zum Paradies wird es später weiter Richtung Osten gehen, mit dem Auto. Vorher aber lohnt sich ein Abstecher in den "Betondschungel", wie die Paolistas ihre Metropole nennen.

2. Abstecher: In einem Gartenhäuschen mit Schlingpflanzen vor dem Badezimmerfenster führt Marcio Machado eine ruhige, stilvolle Airbnb-Unterkunft (airbnb.de/rooms/6144609). Lassen Sie sich auf eine Tasse Kaffee in seine Küche einladen, Marcio gibt Ihnen gern einen Überblick über brasilianische Politik und die schönsten Plätze der Gegend. Direkt vor der Tür liegt das charmante Viertel Pinheiros. Gegen den Jetlag hilft ein frischer Melonensaft im Z Deli. Zum Parque do Ibirapuera können Sie mit dem Bus fahren. Auf den Flächen rund um die eindrucksvollen Bauten von Oscar Niemeyer (auf unserem Foto eine Ausstellungshalle) wird geskatet, ringsum wachsen riesige Feigenbäume. Das von Lina Bo Bardi entworfene Museo de Arte Moderna stellt unter anderem Werke wichtiger brasilianischer Künstler aus.

3. Hotel: Mit dem Auto und der Fähre erreichen Sie nach knapp fünfstündiger Fahrt die dschungelartig bewachsene Ilhabela. Stellenweise werden Sie sich hier wie am Set von Fluch der Karibik vorkommen. Wie ein portugiesischer Kolonialherr logiert man im Hotel TW Guaimbe. Das elegante Strandhaus liegt direkt am Wasser und ist mit Strohsesseln und sorbetfarbenen Tapeten eingerichtet. Abends werfen die Palmen Schatten auf den smaragdgrünen Swimmingpool. Hier lässt es sich aushalten.

4. Baden: Auf der Ilhabela wimmelt es von Mücken, die man weder sieht noch hört. Dafür hinterlassen sie höllische Stiche. Ultrastarkes Insektenspray gehört hier zur Grundausstattung. Zur Erfrischung am ersten Tag fahren Sie ein Stück landeinwärts zur Cachoeira da Toca. Bevor Sie übermütig in einen der Naturpools des Wasserfalls springen, reiben Sie sich mit dem vor Ort bereitgestellten Mückenöl ein. Anschließend halten Sie Ihren strapazierten Büro-Hals unter die prasselnde Dusche und rutschen über die Steine in den tiefen Pool am Fuß des Wasserfalls.

5. Restaurant: Wenn am Abend die Sonne ins Meer taucht, ist es Zeit für einen farblich passenden Drink. Der Caipirinha mit frischer Maracuja im Strandrestaurant Marakuthai ist ein Gedicht (problematisch ist, dass man danach keinen gewöhnlichen Caipirinha mehr trinken will). Dazu gibt es pazifisch inspirierte Küche, zum Beispiel Garnelenbällchen mit Cashewnüssen.

6. Einkaufen: Hoffentlich sind Sie ohne Badesachen ins Land der Bikinis gereist, sodass im Koffer Platz für eine neue Strandgarderobe ist. Die hübschen Modelle von Salga entsprechen auch europäischen Nacktheitsstandards. Das Geschäft liegt an der Rua da Padroeira.

7. Am Ziel: Auf der Westseite der Insel folgt ein weißer Strand auf den anderen – richtig wild badet man aber nur am Strand von Bonete. Um die Bucht zu erreichen, kann man entweder beim Bootsverleih BL3 ein Segelboot mieten oder vier Stunden lang durch den Dschungel wandern. Wer die Nacht in Bonete verbringen will, reserviert ein Zimmer in der Pousada Canto Bravo, der einzigen Pension hier. So oder so lohnt sich der Weg: Bonete zählt zu den atemberaubendsten Stränden Brasiliens. Und ein Paradies, das man bequem per Auto erreichen kann, wäre wohl kein Paradies mehr.