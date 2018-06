Zurzeit sprechen wieder die Blumen in der Mode. Waren sie in den vergangenen Jahren vor allem aufgedruckt, findet man sie nun als aufgenähte Applikationen. Etwa bei einem prächtig mit Blüten besetzten Mantel von Dolce & Gabbana oder einem Woll-Cape von Carolina Herrera, das mit 3-D-Jasminblüten übersät ist. J. W. Anderson hat für Loewe Armreife mit weißen Calla-Blüten entworfen.

Blumen sind sozusagen eines der ältesten Kommunikationsmittel des Menschen. Im antiken Griechenland wurden schöne junge Frauen mit Blumen verglichen, auf germanischen Festen flochten sich die Frauen Blüten in ihr Haar, und in Japan war die Kunst des Blumenarrangierens, genannt Ikebana, Teil der Grundausbildung junger Adeliger. Im 18. Jahrhundert differenzierte sich die Symbolik von Blumen so weit, dass in Adelskreisen eine regelrechte Sprache entstand. Eine Anemone hieß etwa "bei dir will ich sein", eine rote Rose stand für die große Liebe. Als es den Adeligen nach der Französischen Revolution an den Kragen ging, bestiegen einige von ihnen das Schafott mit einer roten Nelke im Knopfloch, als Zeichen ihrer Unerschrockenheit. In Großbritannien trägt man jedes Jahr am "Remembrance Day" eine stilisierte Mohnblüte am Revers, im Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege.

Die Vorliebe für Blumen kam daher, dass sie Trophäen höherer Kreise waren. Holländische Tulpen waren einst so kostbar, dass die Tulpenzwiebeln als Währung taugten. In den höfischen Gewächshäusern und Orangerien kultivierte man besondere Pflanzen. Es gab keine höhere Ehre, als dass eine exotische Blume nach einem benannt wurde. Die heute noch verbreitete gelbe Strelitzie, die 1773 nach London kam, erhielt ihren Namen von der britischen Königin Charlotte, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz.

Heute werden keine neuartigen exotischen Blumen mehr von waghalsigen Seefahrern zu Ehren der Könige über die Weltmeere gebracht. Sie sind Massenware, die auf Plantagen in Kenia und Südamerika gezüchtet und eingeflogen wird. Jede Blume ist jederzeit und überall verfügbar. Und trotzdem haben Blumen nichts von ihrer Wirkungsmacht verloren. Denn was jede Blume wertvoll macht, ist ihre Vergänglichkeit. Außer man kauft sie in Form einer Applikation auf einem Dolce-&-Gabbana-Mantel. Dann hält sie meist etwas länger.

