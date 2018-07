Gesellschaftskritik Über Verwandtschaft

1769 ist ein in der Geschichte unterschätztes Jahr. 1769 bricht nicht nur der 13-jährige Wolfgang Amadeus Mozart zu seiner ersten Italienreise auf; erfindet nicht nur der Schotte Alexander Gordon Gordon’s Gin; wird nicht nur Susette Gontard, die große Liebe von Friedrich Hölderlin, geboren – 1769 stirbt auch Edwin Hickman. Schluchz.

Edwin Hickman ist der gemeinsame Vorfahre des (noch) mächtigsten Mannes und des (noch) schönsten Mannes der Welt, also von Barack Obama und Brad Pitt: Die beiden sind Cousins neunten Grades. Das haben Ahnenforscher bereits 2008 herausgefunden, doch die Bild- Zeitung hat es jetzt noch mal groß verkündet.

Nicht ganz so viel Glück wie Obama und Pitt hat übrigens Sandra Bullock. In der Kategorie Promiverwandtschaft reicht es bei ihr nur zu Peter Ramsauer – die Ehefrau des Ex-Verkehrsministers ist Bullocks Cousine. Für Bullock kein Problem: Spätestens seit Demolition Man weiß sie ja, wie man mit Männern klarkommt, die als Abrissbirnen durchs Leben laufen. Selbst wenn sie sich, wie Ramsauer, auf dem Rachefeldzug gegen eine Kanzlerin befinden, die einen nicht mehr wollte.

Warum aber macht die Bild mit einer Nachricht auf, die alt ist? Wir vermuten: weil die Welt im Jahr nach 2016 diese Nachricht dringender braucht denn je. Denn die erstaunliche Verwandtschaft von Promis ist gar nicht erstaunlich. Die Paläogenetik hat durch Erbgutanalysen herausgefunden, dass alle Menschen miteinander verwandt sind, irgendwie. Man muss nur weit genug in die Vergangenheit des Homo sapiens zurückgehen, um auf den gemeinsamen Urahn von, sagen wir mal, Peter Sloterdijk und Pietro Lombardi zu stoßen. Oder von Cristiano Ronaldo und Heiko Westermann. Oder auch, um es Kreationisten einfacher zu machen, von Adam Sandler und Eva Longoria. Die christliche Maxime "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" fällt viel leichter, wenn man ihr die Paläogenetik zugrunde legt: In deinem Nächsten steckt immer auch eine gemeinsame Uroma.

In diesem Sinne sollten wir das noch junge Jahr 2017 betrachten. 2016 hat Madonna ja gerade mit einem beherzten "Fuck off" dorthin gewünscht, wo nach Auffassung der katholischen Kirche ihr Video zu Like a Prayer einst herkam. Dass 2017 nicht ein weiteres Höllenjahr wird, dazu kann jeder Einzelne beitragen. Er muss nur daran denken, dass alle mit allen verwandt sind, also selbst ein habitueller Vormensch wie Donald Trump im Grunde irgendwie sein Bruder … Nee, das wird nix. Bleibt nur eins: Fuck off, 2017!