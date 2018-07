Erfindungen Patentanmeldungen

Karte: Ein blauer Punkt steht für eine Patentanmeldung, die Kreise zeigen die acht aktivsten Anmelder (nach Sitz des Erfinders, 2013)



Daniel Düsentrieb würde sich hierzulande wohlfühlen, denn Deutschland ist ein Land der Erfinder. Europaweit werden nirgendwo so viele Patente angemeldet wie hier. Rund 65.000 sind es im Jahr, durchschnittlich etwa 180 pro Tag. Die meisten Tüftler sind in Baden-Württemberg und Bayern zu Hause – dort, wo viele forschungs- und entwicklungsfreudige Unternehmen wie Bosch, Daimler, BMW, Siemens und Schaeffler sitzen. Die Mehrheit der Erfindungen wird nämlich nicht in Garagen zusammengeschraubt, sondern in großen Konzernen gemacht. Ein Hitzeschutz für Turbinenschaufeln, eine Steuerung von Hochfrequenzfräsen – solche Dinge entwickeln zum Beispiel die Mitarbeiter von Siemens. Die wenigsten Patente werden in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt angemeldet. Dass es hier vergleichsweise uninnovativ zuginge, bedeutet dies jedoch nur bedingt. Wissensvorsprünge werden nämlich nicht nur mit Patenten gesichert. Viele Firmen schützen sich gern mit internen Geheimhaltungsvereinbarungen vor der Nachahmung durch die Konkurrenz.

Quelle: Nationalatlas aktuell, Leibnitz-Institut für Länderkunde, S. Henn u. P. Werner