Um den Mond kreist der wahrscheinlich älteste Kult der Menschheit. Schon immer glaubte man, dass der Mond mächtig sei, und das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist er, von der Erde aus betrachtet, neben der Sonne der zweite große Himmelskörper, und des Nachts war er die einzige Lichtquelle. Der Mond wurde als Gott gesehen. Lange bevor man wusste, dass er die Erdrotation beeinflusst und auch Ebbe und Flut bewirkt, benutzte man ihn bereits als Kalender, wie die Himmelsscheibe von Nebra beweist. Sogar manche Tiere gebrauchen den Mond als Zeitmesser. Meeresschildkröten legen ihre Eier in Vollmondnächten im Sand ab, sodass alle Jungtiere später am gleichen Tag schlüpfen. In der Masse haben sie eine bessere Chance, ihren Feinden zu entkommen.

Die meisten Menschen glauben, dass der Mond sie irgendwie beeinflusst, etwa dass er ihnen den Schlaf raubt. Wissenschaftlich ist das nicht erwiesen. Wer wach liegt und dabei im Fenster den leuchtenden Vollmond sieht, mag leicht den Eindruck haben, der Mond halte ihn vom Einschlafen ab. Wahrscheinlich hat er zuvor aber genauso oft bei Neu- oder Halbmond wach gelegen, ohne daraus Rückschlüsse zu ziehen. Zumindest von seiner Lichtkraft her ist der Mond nicht mächtig. Er liefert nur ein 250.000stel des Sonnenlichts, damit kann er rein physikalisch wenig ausrichten. Alle Mondwirkung kommt demnach aus der Fantasie. Er ist ein Symbol des Unterbewussten. Das hat die Luxusindustrie immer zu nutzen gewusst. So behaupten bestimmte Cremes eine hautregenerierende Wirkung zu besitzen, weil die darin verwendeten Algen bei Vollmond geerntet werden.

In der Mode wird der Mond immer wieder eingesetzt. Bei Prada wurde in der aktuellen Saison ein in Leder gebundenes Buch, besetzt mit Sternen und Monden, als Accessoire vorgestellt, bei Alexander McQueen wird ein mit Monden und Sternen besticktes Kleid angeboten. Und Elsa Schiaparelli, die am Unterbewussten sehr interessierte Designerin, hat dem Sternenhimmel einmal eine ganze Kollektion gewidmet.

Bei Uhren wird derzeit sehr viel Wert auf Modelle mit Mondphasen-Anzeige gelegt. Die informiert einen zuverlässig darüber, in welcher Gestalt der Mond am Himmel zu sehen sein wird – eine Funktion, die man eigentlich nicht braucht, die wir aber einfach nur schön finden. Eigentlich braucht man ja eh keine Uhr, weil man ein Handy hat. Das zeigt die Uhrzeit besser an, gerade nachts.

Foto: Peter Langer / Mond und Sterne: Die Patek Philippe 5496P-015 zeigt die Mondphasen an