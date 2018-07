Die großen Fragen der Liebe Wie locker muss eine lockere Affäre bleiben?

Die Frage: Karina und Luis haben eine Affäre, sie treffen sich in ihrer Stammkneipe, gehen ins Kino, feiern noch ein wenig, landen manchmal im Bett, dann wieder auch nicht. Luis will keine Beziehung, Karina auch nicht – keine Ansprüche, keine Abhängigkeit, darüber sind sie sich einig. Mit der Zeit findet Karina die Beziehung einseitig. Immer ist Alkohol im Spiel, immer treffen sie sich abends, Luis bleibt cool, wenn sie miteinander schlafen. Wenn Karina sagt, sie habe heute keine Lust, und hofft, dass er um sie wirbt, sagt er nur "Dann bis dann" und geht. Karina würde gerne mal einen nüchternen, zärtlichen Nachmittag mit ihm verbringen, vielleicht am Wochenende wegfahren, um ihn auch in einer anderen Situation kennenzulernen. Aber sie schämt sich, das zu sagen.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die coole Affäre in der modernen Großstadt hat ihre eigenen Lügen. Der Liebhaber von einst versprach ewige Treue und flatterte von dannen; die modernen Akteure fühlen sich nur sicher, wenn sie sich energisch genug auf die Fiktion verpflichten, es gäbe die Nicht-Beziehungs-Beziehung tatsächlich in unantastbarer, von safest sex geprägter Form. Aber Flatterhaftigkeit gibt es in allen Richtungen; diesmal hat es Karina erwischt, die sich nicht mehr in der Zwangsveranstaltung wohlfühlt, in die sie da geraten ist. Es gibt keinen Ersatz für Mut; wenn Karina etwas verändern will, muss sie auch etwas riskieren. Sie kann Luis versprechen, dass der Versuch, ein wenig mehr Zuneigung und Wärme zu finden, jederzeit rückgängig gemacht werden kann, sollte er auf dem Kleingedruckten beharren.



Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.

