Muss Kleidung eigentlich kleiden? Oder darf sie auch das Gegenteil – nämlich enthüllen? In dieser Saison gibt es auf den Laufstegen viel Durchblick. Burberry bietet ein Kleid aus gestuftem Tüll mit Stickereien an, die belgischen Designer Viktor & Rolf zeigen in ihrer Couture-Kollektion einen Pullover mit Tüllbesatz, bei Gucci gibt es paillettenbesetzte Tüllröcke, und auch bei Alexander McQueen empfiehlt man der Kundin: ein Tüllröckchen.

Tüll ist ein Stoff, der sich dadurch hervortut, dass er eigentlich verschwindet. Die französische Stadt Tulle ist Namensgeber für das Gittergewebe mit den regelmäßigen sechseckigen Öffnungen: Im 19. Jahrhundert wurde das Gewebe dort erstmals produziert. Man hatte nicht vor, daraus Kleider zu machen. Getragen wurde Tüll vor allem als Kopfschmuck: Tüll zierte damals die Hüte. Schon 1840 heiratete Queen Victoria in einem weißen Tüllkleid und zählt somit zu den Wegbereitern des klassischen Hochzeitskleides. Der Begründer der Haute Couture, Charles Frederick Worth, war einer der Ersten, die sich das enthüllende Moment des Tülls zunutze machten. Das Gewebe wurde im Jahr 1900 für ein Worth-Kleid verwendet, mit transparenten Ärmeln aus violettem Tüll. Die Faszination war das Durchscheinen des Stoffes, der seine Trägerin zwar verpackt, aber dennoch etwas Entblößendes hat. Das bekannteste Kleid von Worth ist das weiße Tüllkleid für Kaiserin Elisabeth von Österreich, das sie auf einem Gemälde aus dem Jahr 1865 trägt. Das Kleid scheint sie zu umgeben wie eine Wolke, es verleiht der Regentin etwas Sphärisches. Das gefiel Königinnen besonders gut. Worth brachte das Gewebe als Hoflieferant auf sämtliche europäischen Throne.

Auch die erotischen Komponenten des Tülls wurden bald offenbar. 1832 trat die Tänzerin Marie Taglioni in La Sylphide erstmals im Tutu auf und brachte Tüll damit auf die Bühne. Mit Tutus waren höhere Sprünge als bisher möglich, und die Beine der Tänzerinnen gerieten in den Mittelpunkt – was für die damalige Zeit ungeheuerlich war.

Heute ist die Aufgabe des Tülls eher die umgekehrte. In einer Zeit von allgegenwärtiger Nacktheit verhüllt er etwas. Wenn Kleidung so körperbetont ist, dass sie keine Zweifel mehr zulässt, tut es gut, wenn ein Stoff wieder die Formen verwischt. Der Tüll schafft so eine Ahnung davon, dass ein Mensch gerade deswegen anziehend sein kann, weil es bei ihm noch etwas zu entdecken gibt.

