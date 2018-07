Wochenmarkt Vornehmes Cowboyessen

Ist das etwa eine Konservendose auf dem Foto? Ja. Und ja: Ich koche manchmal mit konservierten Nahrungsmitteln. Ich weiß, für manche ist es das Ende der Welt, wie sie sie kannten, denn wohin soll es mit unserem Land gehen, wenn jetzt sogar Rezeptkolumnisten aus der Dose kochen? Aber ich bin eben nachsichtig, mit mir selbst und den Kochenden. Ich denke, man darf heute schon stolz sein, wenn man sich nicht ausschließlich von Cornflakes und Sandwiches und dem Zeug ernährt, das einem am Bahnhof als Essen verkauft wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man für dieses Gericht auch getrocknete Bohnen verwenden kann. Man müsste sie wohl über Nacht einweichen, bevor sie dann in viel Wasser gar gekocht werden.

Getrocknet oder aus der Dose, die weiße Bohne ist wegen ihrer Vergangenheit als Cowboyessen nicht wohlgelitten in der vornehmen Küche, aber ich finde, es gibt nichts an ihr auszusetzen. Sie müsste der kichererbsensüchtigen Gesellschaft, die wir sind, doch eigentlich sehr gefallen.

In einer beschichteten Pfanne ohne Fett die Fenchelsamen rösten, bis sie duften. Das dauert ungefähr 1 bis 2 Minuten. (Man sollte auf keinen Fall bis zur Rauchentwicklung warten.) In einem Mörser fein zerstoßen. In einer Schüssel Fenchelsamen, abgetropfte Bohnen, Knoblauch (wenn man will), Zitronenschale und -saft zu einer Masse pürieren. Dann langsam das Öl hinzugießen und dabei den Pürierstab weiterlaufen lassen. Zum Schluss abschmecken mit Salz, schwarzem Pfeffer und Zitronensaft.

Zu Weißbrot und Rohkost wie Fenchel, Karotten und Gurken ist der Dip eine gute Vorspeise. In einem italienischen Restaurant habe ich neulich gebratenen Löwenzahn zu einem Püree aus weißen Bohnen gegessen. Mit im Ofen gebackenem Kürbis, Süßkartoffeln und/oder Pastinaken wird aus dem Mus ein kleines, aber schönes Abendessen.

Dip aus weißen Bohnen mit Fenchelsamen (für 4 Personen als Vorspeise)

Zutaten – 1 ½ TL Fenchelsamen, 1 Dose oder Glas weiße Bohnen (400 g), 1 Knoblauchzehe, 1 TL Zitronenschale, 2 TL Zitronensaft, 1 TL Salz, 50 ml Olivenöl, schwarzer Pfeffer