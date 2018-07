Die großen Fragen der Liebe Was kann sie tun, um ihm über die Flaute zu helfen?

Die Frage: Marion ist Sekretärin und seit zehn Jahren mit Helge verheiratet, der als freiberuflicher Cutter fürs Fernsehen arbeitet. Die beiden haben zwei Jungs; Marion arbeitet halbtags. Helge unterstützt sie, wenn er Zeit hat, muss aber, wenn er einen Auftrag hat, oft auch am Abend und an Wochenenden arbeiten. Marion schultert die Mehrarbeit klaglos – etwas anderes macht ihr viel mehr zu schaffen. Wenn Helge länger keinen Auftrag hat, gerät sie unter Stress. Solange er zu tun hat, schwört er immer, er werde in der nächsten Ruhephase das Wohnzimmer streichen und Ordnung in seine Plattensammlung bringen. Aber wenn die Aufträge fehlen, ist er trübe gestimmt, schimpft mit den Kindern und hilft nicht im Haushalt. Marion würde ihm gerne helfen.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Marion hat schon zwei Kinder; sie sollte sich hüten, Helge zum dritten Kind zu machen. Sie fühlt sich für Helges Kränkung verantwortlich: Der Arme hat es schwer. Aber Helge hat sich entschieden, frei und künstlerisch zu leben. Wie Marion klaglos morgens aufsteht, sich um die Kinder kümmert und in ihr Büro geht, kann sie auch von Helge erwarten, dass er nicht Trübsal bläst, wenn er die Schattenseiten seines Berufs verarbeiten muss. Marion sollte darauf bestehen, dass Helge sich nicht nur an die Abmachungen hält, sondern auch die freie Zeit nutzt, um etwas von den Familienarbeitsschulden abzutragen. Trübe Stimmungen werden trüber, wenn der Betroffene geschont und nicht gefordert wird. Wenn er mehr für die Familie tut, hat Helge auch bessere Chancen, seinem Selbstmitleid zu entkommen.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

