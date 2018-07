Die großen Fragen der Liebe Darf sie ihn zum Glück zwingen?

Die Frage: Marie und Finn sind seit vier Jahren ein Paar, sie wohnen zusammen, beide sind 27 Jahre alt. Während Marie zielstrebig studiert und nach ihrem Master ein Jobangebot bekommen hat, jobbt Finn in Bars, lebt in den Tag hinein und ist damit auch ganz zufrieden. Er ist ein ewiger Student, Verantwortung übernimmt er nur in Maßen, Zuverlässigkeit ist nicht seine Stärke. Marie setzt ihm eines Morgens die Pistole auf die Brust: "Wenn du dein Leben nicht bald auf die Reihe kriegst und einen festen Job hast, wirst du nie für ein Kind sorgen können." Dann stellt sie ihm ein Ultimatum: "Wenn du bis Ende des Jahres kein konkretes berufliches Ziel und kein geregeltes Einkommen hast, beende ich unsere Beziehung. Ich möchte ein Kind, und ich möchte diesem Kind etwas bieten."

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es ist völlig in Ordnung, in einer Beziehung Klartext zu reden; jedenfalls kann Finn sich nicht beklagen, Marie habe ihm keine Chance gegeben. Allerdings sollte sich Marie ihr Ultimatum gut überlegen. Vielleicht übt gerade Finns lässigere Haltung eine Faszination aus, die ihr bei einem Mann fehlen würde, der ebenso karrierefixiert ist wie sie. Das Argument mit dem Kind, dem materieller Wohlstand geboten werden soll, überzeugt nicht. Ein Kind braucht entspannte Eltern weit mehr als zwei Monatsgehälter. Wenn Marie eine Familie gründen will, sollte sie Finn fragen, ob er sie unterstützen und seinen Teil beitragen wird, aber nicht auftreten wie die Übermutter, die ihren Partner erzieht. Angesichts eines Kindes werden Männer eher verantwortungsbewusste Väter als unter dem Druck von Vorwürfen.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.